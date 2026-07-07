Controles de carga sobre la Ruta 65 para proteger la infraestructura vial

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Comenzaron a implementarse controles de carga sobre la Ruta Provincial Nº 65 como parte de las acciones acordadas en las mesas de diálogo sobre caminos rurales. Los operativos son llevados adelante por el área de Fiscalización del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y tienen como principal objetivo preservar la infraestructura vial y reforzar la seguridad en la circulación.

La iniciativa responde a un planteo realizado por los distintos sectores que participaron de estos espacios de trabajo, entre ellos vecinos, productores agropecuarios, transportistas y acopiadores, quienes manifestaron la necesidad de intensificar los controles para evitar el tránsito de vehículos con exceso de peso.

Desde el municipio señalaron que la circulación de camiones que superan los límites permitidos provoca un importante desgaste en la red de caminos rurales y en la Ruta 65, generando mayores costos de mantenimiento y afectando la transitabilidad de quienes utilizan estas vías a diario.

En este contexto, los controles tienen como finalidad prevenir daños en la infraestructura, promover el cumplimiento de la normativa vigente y avanzar en la solución de una problemática que requiere el compromiso conjunto del Estado y de todos los actores vinculados a la actividad.

Asimismo, destacaron que esta medida forma parte de una política de trabajo articulado entre los distintos organismos y sectores involucrados, priorizando el diálogo como herramienta para alcanzar soluciones que permitan proteger la inversión pública, mejorar el estado de los caminos y brindar condiciones de circulación más seguras para toda la comunidad.

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