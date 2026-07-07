Javier Wrba Sánchez defendió los cambios del Gobierno y pidió acelerar las obras de la Ruta Nacional 5″

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Durante una entrevista en el programa “Despertate”, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el diputado nacional del PRO Javier Wrba Sánchez analizó el escenario político y económico del país y presentó una de las iniciativas legislativas que impulsa en el Congreso: habilitar la producción agrícola en las banquinas de las rutas nacionales para generar recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura vial.

El legislador sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa de cambios profundos luego de las elecciones de 2023, al considerar que la sociedad decidió dejar atrás a los partidos tradicionales y apostar por una transformación política.

“Estamos viviendo un momento histórico. Se abre la posibilidad de avanzar en reformas estructurales que la Argentina necesita desde hace muchísimo tiempo y en eso estamos trabajando desde el Congreso”, afirmó.

Wrba Sánchez explicó que actualmente la Cámara de Diputados trabaja en proyectos vinculados a la protección de la propiedad privada, reformas al Código Penal, la reforma electoral y otras iniciativas que ya cuentan con media sanción y esperan tratamiento en el Senado.

Proyecto para sembrar en las banquinas

Uno de los principales temas de la entrevista fue el proyecto que propone recuperar la utilización productiva de las banquinas de las rutas nacionales.

El diputado explicó que hasta 2008 existían convenios entre Vialidad Nacional y productores agropecuarios para explotar esas tierras, pero dichos contratos fueron suspendidos durante el conflicto entre el Gobierno nacional y el sector agropecuario por la Resolución 125.

“Tenemos una red vial nacional de aproximadamente 40.000 kilómetros y miles de hectáreas agrícolas que hoy están desaprovechadas. Lo que proponemos es crear un régimen para que los productores puedan sembrar esas tierras mediante el pago de un canon”, señaló.

Según indicó, el dinero recaudado tendría un destino específico: financiar el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales.

“Sería una medida beneficiosa para todos: los productores podrían incorporar superficie productiva, el Estado obtendría recursos y esos fondos servirían para mejorar rutas que hoy presentan un importante deterioro.”

Infraestructura, una prioridad

Wrba Sánchez remarcó que la infraestructura vial constituye una de las principales demandas del interior productivo y cuestionó la falta de inversión acumulada durante décadas.

En ese sentido recordó que su primer proyecto como diputado nacional fue solicitar la reactivación de las obras de la Autovía sobre la Ruta Nacional 5.

“La Ruta 5 debe ser una prioridad. Lamentablemente todos conocemos a alguien que sufrió una tragedia allí. En mi caso perdí a un tío en esa ruta y creo que es una obra que no puede seguir esperando.”

También hizo referencia al estado de los caminos rurales y de las rutas provinciales, señalando que gran parte de ellas continúa sin pavimentar.

Además consideró fundamental concluir el Plan Maestro del Río Salado para disminuir las inundaciones recurrentes en el centro bonaerense y mejorar las condiciones para la producción agropecuaria.

Zona Fría y subsidios al gas

Otro de los temas abordados fue el debate sobre el régimen de Zona Fría.

El legislador sostuvo que existe confusión respecto de los cambios impulsados por el Gobierno y aclaró que la modificación apunta a focalizar los subsidios.

Explicó que el beneficio continuará para la mayoría de los hogares, especialmente aquellos con ingresos inferiores a los 4,5 millones de pesos mensuales, beneficiarios del RENABAP, personas con discapacidad y excombatientes de Malvinas.

“La idea es incorporar un criterio socioeconómico para que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan.”

Economía y política exterior

En materia económica, Wrba Sánchez sostuvo que la Argentina comienza a dejar atrás un modelo cerrado para integrarse al mundo y consideró que el país tiene una oportunidad estratégica a partir del desarrollo energético y minero.

Destacó el crecimiento de sectores como Vaca Muerta y la minería de minerales críticos, asegurando que permitirán diversificar la generación de divisas.

“La Argentina necesita aumentar sus exportaciones para dejar de depender exclusivamente del agro y evitar las crisis recurrentes por falta de dólares.”

Sobre política exterior, afirmó que el país debe mantener relaciones comerciales tanto con Estados Unidos como con China, priorizando siempre los intereses nacionales.

El nuevo escenario político

Consultado sobre el clima político y el impacto de las redes sociales, el diputado consideró que la discusión pública atraviesa una transformación global impulsada por los nuevos formatos de comunicación.

“Las instituciones tienen que estar por encima de las personas porque son las que garantizan previsibilidad y desarrollo.”

Finalmente, valoró la incorporación de Diego Santilli al Gobierno nacional, al considerar que aportará diálogo y capacidad de construcción de consensos tanto con los gobernadores como con el Congreso para avanzar en las reformas que impulsa la administración nacional.