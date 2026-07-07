Escuela para Padres: Sofía Guaragna resalta que “Si queremos cambiar la sociedad, primero tenemos que cambiar la forma de criar”

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La Lic. Sofía Guaragna abordó en una nueva edición de Escuela para Padres, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV , un tema que atraviesa a las familias: la crianza desde una perspectiva de género, la carga mental que asumen muchas mujeres y la importancia de construir vínculos basados en la corresponsabilidad.

Durante la charla en el segemnto de los martes a las 9 de la mañana en ‘Despertate’, la profesional sostuvo que el objetivo no es enfrentar a hombres y mujeres, sino reflexionar sobre los cambios que aún son necesarios para lograr relaciones familiares más saludables.

“La idea no es pelear para ver qué le corresponde a cada uno, sino pensar qué podemos hacer para respetarnos más y construir familias donde todos compartan las responsabilidades”, expresó.

No se trata que el hombre ayude a la mujer, “sino que ambos sean responsables del funcionamiento de la familia”, explicó Guaragna.

La psicóloga explicó con la claridad que la caracteriza, que, en la práctica, gran parte de la organización cotidiana del hogar sigue recayendo sobre las mujeres: desde las tareas domésticas hasta la planificación de la vida familiar, la crianza de los hijos y la gestión de múltiples actividades. Esa sobrecarga, conocida como “carga mental”, puede traducirse con el tiempo en agotamiento, ansiedad, depresión y conflictos de pareja.

En ese sentido, remarcó que cuidar a una madre también es cuidar a sus hijos. “Muchas veces todos se ocupan del bebé, pero se olvidan de la mamá. Y para cuidar bien a un hijo, primero hay que cuidar a quien lo cuida”, señaló.

Según explicó, una sobrecarga puede derivar en ansiedad, depresión, agotamiento y conflictos de pareja, especialmente alrededor de los 40 años, etapa en la que muchas mujeres comienzan a replantearse su proyecto personal y familiar.

Durante la charla también se destacó que la perspectiva de género no implica una competencia entre hombres y mujeres, sino promover la corresponsabilidad. Esto significa que todas las personas que integran una familia compartan las tareas del hogar, la crianza y el cuidado cotidiano.

La psicóloga también invitó a revisar los roles tradicionales dentro del hogar. Consideró que las tareas domésticas y la crianza deben asumirse como una responsabilidad compartida y no como una ayuda ocasional del hombre hacia la mujer.

“Todos somos corresponsables de que la casa funcione, de que los chicos estén cuidados, de que haya alimentos, de que las tareas se hagan. No se trata de ayudar, sino de compartir responsabilidades”, afirmó.

Otro de los puntos desarrollados fue la necesidad de planificar la maternidad y la paternidad de manera consciente, entendiendo que tener hijos implica tiempo, presencia y compromiso emocional. Según explicó, muchas de las crisis familiares aparecen cuando esas responsabilidades recaen de manera desigual sobre uno de los integrantes de la pareja.

Guaragna también planteó la importancia de educar a niños y niñas sin estereotipos rígidos de género, promoviendo desde la infancia la autonomía y la participación de todos en las tareas del hogar.

Finalmente, llamó a fortalecer el respeto entre mujeres y a valorar el reconocimiento dentro de la familia. “El agradecimiento también educa. Un ‘gracias’, reconocer el esfuerzo del otro o valorar las pequeñas acciones cotidianas fortalece los vínculos y evita que el compromiso de uno solo termine convirtiéndose en frustración”, concluyó.

La reflexión dejó como mensaje central que la construcción de una sociedad más equitativa comienza en el hogar, donde el diálogo, el respeto y la corresponsabilidad son herramientas fundamentales para una crianza saludable.