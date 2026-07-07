La mirada de los actores: el compromiso y la pasión que dan vida a “Agosto a Todo Teatro”

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Con 36 años de historia, Agosto a Todo Teatro vuelve a levantar el telón con una nueva propuesta que promete risas, misterio y mucho trabajo en equipo. Organizado por Cáritas Nueve de Julio, el tradicional ciclo presentará este año la comedia “Cualquiera puede ser un asesino”, una obra que combina enredos e intriga, manteniendo el espíritu solidario que lo convirtió en un verdadero clásico de la comunidad.

Entre las incorporaciones al elenco se encuentra Natalia Poggi, quien expresó la alegría de volver a actuar después de muchos años.

“Siempre me gustó el teatro. Había actuado hace muchísimo tiempo y era una cuenta pendiente volver. Integrarme a este grupo es un orgullo porque siempre los veía desde la platea y me reía muchísimo. Ahora compartir los ensayos con ellos es un verdadero disfrute”, contó.

Natalia interpreta a Beatriz, la esposa de uno de los protagonistas. Si bien reconoce que su papel es breve, asegura que resulta importante dentro del desarrollo de la historia.

“Mi personaje es pequeño, por eso no me costó tanto aprender la letra, pero forma parte del hilo conductor de la obra. Además comparto escenas muy divertidas junto a Florencia y prefiero no adelantar demasiado para no arruinar la sorpresa.”

Junto a ella también debuta Matías Anzúa, quien encarna a Dupont, un personaje que suma humor y ritmo a la trama. Anzúa explicó que llegó al proyecto por invitación de amigos y que rápidamente aceptó el desafío.

“Me invitó Florencia (por Bravo, integrante del elenco) después de una charla que tuvimos. Ya conocía al grupo de otros ámbitos y había actuado anteriormente con otros elencos, así que cuando surgió la posibilidad no lo dudé. Lo más difícil es animarse a decir ‘voy a actuar’; después todo fluye con el trabajo y los ensayos.”

El actor, Matías Anzúa como Dupont, destacó el excelente clima humano que se vive dentro del grupo y aseguró que ese compañerismo es una de las grandes fortalezas del proyecto.

“Nos reímos muchísimo, nos apoyamos entre todos y cuando alguno se olvida una letra siempre aparece un compañero para ayudarlo. Ir a ensayar termina siendo un momento que todos esperamos.”

Los ensayos se realizan varias veces por semana, generalmente al finalizar la jornada laboral de cada integrante. Ese esfuerzo compartido demuestra el compromiso de un elenco integrado por actores vocacionales que dedican tiempo y energía para ofrecer un espectáculo de calidad.

Los propios actores también resaltaron el trabajo de la dirección de Eduardo Bonoldi, además del aporte de Florencia Bravo y los dos Sergios, Carassai y Pignataro, del elenco, quienes ayudan permanentemente a construir los personajes y a lograr el ritmo que requiere la comedia.

Pero el éxito de Agosto a Todo Teatro no depende únicamente de quienes están sobre el escenario. Detrás de cada función existe un enorme equipo encargado de la escenografía, la iluminación, el sonido, el vestuario y la organización general, tareas que muchas veces pasan inadvertidas para el público pero resultan fundamentales para que cada presentación salga a la perfección.

Mucho más que teatro

Desde hace más de tres décadas, Agosto a Todo Teatro representa uno de los proyectos culturales y solidarios más importantes de Nueve de Julio. Organizado por Cáritas, el ciclo nació con el objetivo de transformar el arte en una herramienta de ayuda comunitaria. Cada temporada, las instituciones locales participan en la venta de entradas y reciben parte de lo recaudado para sostener sus actividades, convirtiendo cada función en un verdadero acto de solidaridad.

Esa combinación entre cultura, compromiso social y participación comunitaria explica por qué el público acompaña año tras año una propuesta que ya forma parte de la identidad de la ciudad.

La temporada 2026 comenzará el 8 de agosto y se extenderá hasta el primer fin de semana de septiembre, con funciones en las que el humor será el gran protagonista, pero donde también volverá a ponerse en escena el valor más importante del ciclo: la solidaridad.