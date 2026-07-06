El Taller Municipal de Teatro presenta su primera muestra abierta con una varieté de humor

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El Taller Municipal de Teatro realizará su primera muestra anual abierta al público con la presentación de “Un jueves de locos – Varieté de escenas de humor”, una propuesta que tendrá lugar el próximo jueves 16 de julio, a las 21, en la Biblioteca Popular José Ingenieros.

La actividad marcará el debut escénico del grupo integrado por más de 20 alumnos, quienes pondrán en escena el trabajo desarrollado durante los primeros meses de formación bajo la coordinación de Luna Cano Fournier.

La muestra reunirá una serie de escenas humorísticas creadas de manera colectiva en el marco del taller. Muchas de ellas fueron escritas por los propios participantes, con el acompañamiento y la supervisión de la docente, como parte del proceso de construcción de personajes y exploración teatral.

El espacio reúne a personas con y sin experiencia previa en actuación, favoreciendo un intercambio permanente entre los integrantes y promoviendo una dinámica de aprendizaje colaborativo. Desde la organización destacaron que el objetivo del taller es ofrecer un ámbito inclusivo, donde todos puedan desarrollar sus capacidades escénicas en igualdad de condiciones.

La iniciativa depende de la Dirección Municipal de Educación, que mantiene abiertos dos grupos de teatro para quienes deseen incorporarse a la propuesta durante el año.

Tras esta primera presentación, el Taller Municipal de Teatro continuará con su cronograma de actividades, incorporando el trabajo sobre textos literarios y monólogos como parte de las próximas instancias de formación artística.