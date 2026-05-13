“Severino” llega a la Biblioteca José Ingenieros en el marco de una gira nacional

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La Biblioteca Popular José Ingenieros anunció la llegada de “Severino”, un espectáculo que se encuentra realizando una gira por distintos puntos del país y que tendrá una presentación especial en la ciudad el próximo viernes 22 de mayo.

La propuesta artística llegará desde Capital Federal y formará parte de la programación cultural impulsada por la biblioteca, que continúa generando espacios para el encuentro entre artistas y la comunidad local.

Desde la institución señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer el acceso a distintas expresiones culturales y ampliar la agenda de espectáculos disponibles para el público.

“Les compartimos la gacetilla de ‘Severino’, espectáculo que llega en gira desde Capital Federal a la biblioteca el próximo viernes 22 de mayo. Nos ayudan mucho compartiendo la información”, expresó Luna Cano Fournier, coordinadora de la Sala Cultural José Ingenieros.

Asimismo, desde la organización agradecieron el acompañamiento permanente de los medios de comunicación en la difusión de cada propuesta.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre horarios, entradas y reservas para quienes deseen asistir al evento.