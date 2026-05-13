Bragado: una empresa aérea cubrirá los pasajes de los alumnos estafados por una preceptora

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La indignación que generó en todo el país la denuncia contra una preceptora de la Escuela Técnica de Bragado por el presunto robo de fondos destinados al viaje de egresados tuvo en las últimas horas un giro inesperado y esperanzador para los estudiantes: una aerolínea low cost confirmó que cubrirá los pasajes aéreos de ida y vuelta para todos los alumnos de 7° año afectados por la maniobra.

Según trascendió en medios locales, la noticia llegó directamente al CEO, que decidió intervenir de manera inmediata tras conocer el caso.

La empresa, se comprometió a garantizar los vuelos entre Buenos Aires y el Aeropuerto Internacional de San Carlos de Bariloche, uno de los destinos elegidos por los estudiantes para celebrar el cierre de su etapa escolar.

Los alumnos habían reunido el dinero mediante rifas, ventas y distintas actividades solidarias organizadas “a pulmón”, con el objetivo de financiar su viaje de egresados.

El escándalo salió a la luz días atrás cuando las familias denunciaron que la preceptora encargada de administrar los fondos habría utilizado el dinero para fines personales.

Según relataron los damnificados, al ser confrontada por los estudiantes y sus familias, la mujer reconoció lo ocurrido con una frase que generó aún más indignación: “Me patiné la plata”.

El monto faltante rondaría los US$ 50.000, una cifra que representaba el esfuerzo de meses de trabajo de alumnos y familiares.

A raíz del hecho, se presentó una denuncia penal colectiva por presunta estafa agravada por su condición de funcionaria pública, mientras avanza la investigación judicial para determinar responsabilidades.

Mientras continúa el proceso judicial, la comunidad de Bragado impulsó una campaña solidaria para ayudar a los jóvenes a concretar su viaje.

A esa iniciativa también se sumaron agencias de turismo locales, que habían manifestado su intención de colaborar con la organización del viaje.

Los estudiantes recibieron una noticia que cambió por completo el panorama: pese a la estafa y al duro golpe económico, podrán viajar y cerrar el año con el viaje de egresados que tanto esfuerzo les costó conseguir.