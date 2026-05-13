A 109 años de la primera aparición: la comunidad católica celebra hoy a la Virgen de Fátima, patrona de la Diócesis de Nueve de Julio

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Este 13 de mayo la Iglesia Católica recuerda uno de los acontecimientos religiosos más trascendentes del siglo XX: la primera aparición de la Virgen de Fátima en Fátima, ocurrida en 1917 y reconocida posteriormente por el Vaticano como una manifestación de profunda relevancia espiritual para millones de fieles en todo el mundo.

La historia comenzó el 13 de mayo de 1917 en Cova da Iria, una zona rural cercana a Fátima, donde tres pequeños pastores afirmaron haber visto a la Virgen María mientras cuidaban ovejas. Se trataba de Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Francisco Marto y Jacinta Marto, de 8 y 7 años respectivamente.

Según el testimonio de los niños, la Virgen se presentó vestida de blanco, con un rosario en sus manos, y les pidió regresar al lugar durante seis meses consecutivos, siempre el día 13. En cada encuentro, aseguraron haber recibido mensajes vinculados a la oración, la penitencia, la conversión y la paz mundial.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 13 de octubre de 1917, durante la última aparición. Ese día, cerca de 70 mil personas se reunieron en el lugar y muchas de ellas aseguraron haber presenciado el llamado “Milagro del Sol”, un fenómeno extraordinario que fue incluso relatado por medios periodísticos portugueses de la época.

De aquellas revelaciones surgieron los conocidos “Tres secretos de Fátima”, interpretados posteriormente por muchos creyentes como anuncios de hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la expansión del comunismo soviético y el atentado contra Papa Juan Paul II ocurrido el 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro.

Los dos pastorcitos más pequeños, Francisco y Jacinta Marto, murieron pocos años después víctimas de la pandemia de gripe española. Ambos fueron canonizados en 2017 por el papa Pope Francis durante su histórica visita al Sanctuary of Fátima al cumplirse el centenario de las apariciones.

Aquella visita de Francisco tuvo un fuerte valor simbólico para la Iglesia mundial. Durante su estadía en Portugal, el pontífice presidió multitudinarias celebraciones religiosas ante cientos de miles de peregrinos y renovó el mensaje de paz y esperanza asociado a Fátima. Además, canonizó oficialmente a Francisco y Jacinta Marto, convirtiéndolos en los santos no mártires más jóvenes de la historia de la Iglesia Católica.

Actualmente, el Santuario de Fátima continúa siendo uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo, recibiendo cada año a millones de fieles que llegan desde distintos países para rendir homenaje a la Virgen.

Celebración en Nueve de Julio

La fecha tiene una relevancia especial para los fieles bonaerenses, ya que la Virgen de Fátima es la Patrona de la Diócesis de Nueve de Julio.

Por ese motivo, este martes se realizará una celebración especial en el Santuario Nuestra Señora de Fátima, ubicado en la intersección de Avenida Cardenal Pironio y Avellaneda.

La misa central será a las 19 horas y estará presidida por el obispo diocesano, Ariel Torrado Mosconi, quien encabezará la ceremonia junto a sacerdotes de distintas parroquias de la región.

Desde la diócesis invitaron a toda la comunidad a participar de la celebración para honrar a su patrona y renovar la devoción a una advocación mariana profundamente arraigada en la fe de miles de creyentes.