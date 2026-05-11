Miguel Mingote: “No tener caminos genera muchísimo más daño que pagar para tener caminos buenos”

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En una entrevista en Despertate, programa lider de la mañana de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el Contador Público, exsecretario de Hacienda durante la gestión de Jesús Blanco en Nueve de Julio, repasó la historia de la red vial rural del distrito, defendió la participación privada aplicada en los años ’90 y cuestionó el deterioro acumulado de los últimos 20 años. También destacó el rol de los medios como Cadena Nueve por la importancia de la pluralidad de voces en democracia

Recordó que la radio LT33 AM 1560 – hoy Cadena Nueve- nació en 1973, en el marco del regreso democrático tras la dictadura de Juan Carlos Onganía, y valoró que durante más de cinco décadas mantiene una línea de pluralidad informativa y abierta a la comunidad y región.

“Este medio siempre tuvo la virtud de habilitar voces diversas. Eso es gratificante para la democracia. Incluso soportó censuras en épocas dictatoriales y también en democracia, con cortes de pauta por emitir opiniones distintas”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los medios de comunicación cumplen una función pública y sostuvo que las frecuencias radiofónicas pertenecen a la comunidad, por delegación del Estado, al tiempo que el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti explicó que las ondas que dirije son de los nuevejulienses y la región.

“La onda no es ni tuya ni mía. Es de la comunidad porque es una delegación del Estado nacional. Hay que respetar eso y garantizar pluralidad de voces”, dijo Gustavo Tinetti. La anécdota de Jesús Blanco: “Que la comunidad se entere por el periodismo libre”

Mingote recordó una decisión tomada por el exintendente Jesús Blanco al asumir en diciembre de 1991.

Según relató, Blanco lo convocó a su despacho y le dio una instrucción concreta respecto del sistema de comunicación oficial del municipio.

“Me dijo: ‘Vaya a la parte superior del Palacio Municipal, desarme el set de filmación que existe, venda las filmadoras y todos los equipos. Que la comunidad se entere de nuestros actos por el periodismo libre. Nosotros no vamos a condicionar opiniones ni conductas’”.

Para el exfuncionario, aquella decisión marcó una postura política clara respecto a la relación entre gobierno y prensa.

El estado crítico que recibió el municipio en 1991

Mingote describió un escenario económico y operativo muy complejo al inicio de la gestión peronista.

Detalló que el municipio mantenía una deuda millonaria con cooperativas eléctricas y que incluso el alumbrado público funcionaba de manera parcial para reducir costos.

“Las ciudades estaban iluminadas por mitades porque no se podía pagar la energía”.

En materia vial, aseguró que el panorama también era muy delicado:

Parque automotor obsoleto

Falta de maquinaria

Sin capacidad de endeudamiento

Imposibilidad de prestar servicios adecuados

Frente a ese contexto, explicó que la gestión decidió avanzar en un modelo innovador para la época: licitar tanto el servicio de higiene urbana como el mantenimiento de caminos rurales.

Cómo funcionó la privatización de la red vial

Mingote explicó que en 1992 se creó una mesa agropecuaria donde participaron:

Sociedad Rural

Federación Agraria

Cooperativas

INTA

Ingenieros agrónomos

Productores rurales

En ese ámbito se diseñó el pliego para concesionar el mantenimiento vial.

La empresa adjudicataria aportó:

Maquinaria

Equipamiento

Personal

Mientras que el municipio pagaba en función de lo recaudado por la tasa vial.

“No fracasó la actividad privada. El problema fue que hubo emergencias hídricas y cayó la recaudación”.

Emergencias hídricas y una decisión extrema

Mingote reveló que durante aquellas inundaciones el municipio tomó decisiones extraordinarias para sostener la red vial.

Incluso contó que Jesús Blanco decidió redireccionar fondos originalmente destinados a obras para sectores vulnerables.

“Se destinaron 2 millones de dólares que iban para cloacas, agua corriente y desagües en barrios unidos para sostener la red vial”.

Según afirmó, gracias a esas medidas nunca quedó incomunicada ninguna localidad entre 1991 y 2005, pese a tres emergencias hídricas.

Las obras que destacó

El exsecretario enumeró varias obras realizadas durante aquellos años:

750 kilómetros de canales rurales

Pavimentación de 90 kilómetros de Ruta 50

Accesos a Dudignac

Accesos a Quiroga

Acceso al Aeroclub

Mejoras en caminos rurales estratégicos

Uso del terraplén ferroviario para habilitar caminos

“Fue revolucionario”.

Mingote aseguró que en los últimos 20 años hubo un deterioro progresivo del sistema vial.

Atribuyó la situación a varios factores:

Falta de renovación de maquinaria

Escasez de personal capacitado

Ausencia de planificación

Débil inversión

Baja recaudación de tasa vial

“La tasa vial de Nueve de Julio está muy deprimida y es insuficiente”.

Y agregó:

“No tener caminos genera muchísimo más daño que pagar para tener caminos buenos”.

También apuntó al modelo productivo

Mingote señaló que los cambios en la producción agropecuaria también impactan en el problema hídrico.

Indicó que hoy existe una mayor intensificación productiva y más campos arrendados, lo que —según su mirada— genera una lógica de renta inmediata.

“Muchos campos están arrendados y eso muchas veces prioriza la renta sin preservar adecuadamente el recurso natural”.

También advirtió sobre prácticas irregulares como la construcción de canales clandestinos.

“El deterioro quedó expuesto con la última emergencia”

Sobre el cierre, Mingote sostuvo que las fuertes lluvias del último año terminaron de visibilizar un deterioro estructural que, según afirmó, venía acumulándose desde hace tiempo.

“Este proceso acumulativo de deterioro quedó expuesto con la emergencia del año pasado”.

Finalmente, insistió en que el camino para revertir la crisis pasa por:

planificación

participación de entidades rurales

inversión sostenida

personal idóneo

políticas de Estado a largo plazo