Alerta en la región: detectan yararás en campos inundados y advierten falta de suero antiofídico en hospitales y CAPS

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La aparición de ejemplares de yarará en campos de la región generó preocupación entre trabajadores rurales, productores y familias que viven en zonas alejadas de los centros urbanos. En los últimos días, vecinos de distintos establecimientos rurales ubicados entre los partidos de Nueve de Julio, Bolívar, 25 de Mayo y Bragado reportaron el hallazgo de serpientes venenosas en áreas que históricamente no registraban una presencia frecuente de estos reptiles.

Según relataron productores, las víboras habrían sido desplazadas por las inundaciones que afectan amplias zonas rurales y estarían utilizando canales y cursos de agua como vías de desplazamiento hacia nuevos territorios.

La principal preocupación pasa por la respuesta sanitaria ante una eventual mordedura. Vecinos advirtieron que actualmente no habría disponibilidad de suero antiofídico ni en el hospital Julio de Vedia de Nueve de Julio ni en varios CAPS de las ciudades mencionadas ni en las localidades rurales, lo que podría complicar la atención inmediata en casos de emergencia.

Especialistas recuerdan que el tratamiento específico para la mordedura de yarará sí existe y es fundamental aplicarlo a tiempo.

El suero elaborado por el Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán es bivalente, ya que neutraliza el veneno de dos especies del género Bothrops: la yarará o yarará de la cruz y la yarará chica.

Además, remarcan que el antídoto debe conservarse entre 3 y 5 grados centígrados, por lo que requiere una adecuada cadena de frío para su almacenamiento en hospitales y centros sanitarios.

Respecto al traslado, especialistas señalaron que no está prohibido transportar suero en embarcaciones, siempre que se mantengan las condiciones adecuadas de conservación.

En cuanto a los tiempos de atención, los expertos insisten en que cuanto antes se aplique el tratamiento mejores serán las posibilidades de recuperación. Aunque los cuadros graves suelen tardar entre 8 y 12 horas en desarrollarse, ante una mordedura la recomendación es acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Los síntomas que deben encender una alerta incluyen:

Hinchazón o edema en la zona de la mordedura

Dolor intenso

Sangrado en la herida

Hemorragias

Mareos

Náuseas

En casos severos, pérdida de conocimiento

Ante este escenario, productores y habitantes rurales reclaman una respuesta preventiva de las autoridades sanitarias bonaerenses para garantizar la presencia de suero antiofídico en hospitales y salas sanitarias de localidades alejadas, especialmente mientras persistan las inundaciones y aumente el riesgo de encuentros con serpientes venenosas.

“El problema no es solo que aparezcan yararás, sino cuánto tarda una ambulancia o un traslado desde un campo hasta un hospital. Tener el suero más cerca puede salvar vidas”, advirtieron vecinos de la región.