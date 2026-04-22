Nueve de Julio se suma al programa de Gobierno Participativo para impulsar la modernización municipal

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En el programa “Despertate”, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus, el ex funcionario nacional Andrés Ibarra anunció la implementación del programa de Gobierno Participativo en el municipio de Nueve de Julio, en el marco de un acuerdo con las autoridades locales.

La iniciativa, desarrollada por la Fundación País Abierto y Digital y financiada por la Unión Europea, tiene como objetivo modernizar las administraciones municipales mediante herramientas digitales que mejoren la eficiencia, la transparencia y el vínculo con los ciudadanos.

Durante la entrevista con el periodista Gustavo Tinetti, Ibarra explicó que el programa contempla la implementación de dos plataformas centrales: un portal de datos abiertos y un sistema de participación ciudadana.

El primero permitirá a los vecinos acceder de manera online a información sobre compras públicas, obras, empleados y gestión municipal.

El segundo habilitará la votación de proyectos e iniciativas comunitarias, integrando a la ciudadanía en la toma de decisiones a través de un esquema de presupuesto participativo.

“El municipio es el primer punto de contacto entre el Estado y la ciudadanía. La tecnología permite mejorar ese vínculo y facilitar trámites, acceso a la información y participación”, sostuvo Ibarra, quien destacó su experiencia previa en procesos de modernización tanto a nivel nacional como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El programa se implementa en 30 ciudades del país, con una selección de 10 municipios por año. En esta tercera etapa, Nueve de Julio fue elegido por su compromiso institucional y la disposición de sus equipos técnicos para avanzar en la transformación digital.

Además, el proyecto cuenta con el acompañamiento académico de la Universidad Austral, que brinda capacitación a los equipos municipales para garantizar la correcta implementación de las herramientas.

Desde el gobierno local, la subsecretaria de Producción, Cecilia Fussari, con la mirada de la Jefa Comunal, María José Gentile, impulsan esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia de desarrollo y modernización. En ese marco, el programa también permitirá evaluar el nivel de madurez digital del municipio y diseñar futuras hojas de ruta para su crecimiento tecnológico.

El proyecto no implica costos para el municipio, ya que el financiamiento internacional cubre su desarrollo, mientras que la administración local deberá aportar recursos humanos y garantizar el compromiso político necesario para su ejecución.

La implementación de este sistema representa una oportunidad para fortalecer la transparencia en la gestión pública y fomentar una mayor participación ciudadana, en un contexto donde la demanda social por información clara y accesible continúa en aumento.

“Es una gran oportunidad para que el municipio muestre una verdadera vocación de transparencia”, concluyó Ibarra.