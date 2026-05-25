María José Gentile: “La política sólo tiene sentido si es una herramienta de construcción y de paz”, afirmó desde French

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La localidad de French fue escenario este 25 de Mayo del acto oficial por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, encabezado por la intendenta municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, quien estuvo acompañada por autoridades legislativas, funcionarios, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y una gran cantidad de vecinos.

El acto se desarrolló en la Plaza San Martín, especialmente ornamentada de celeste y blanco gracias al trabajo conjunto del delegado municipal Guillermo Rojo, empleados municipales y las damas de la capilla, quienes prepararon además una cálida recepción para la comunidad con chocolate caliente, tortas y pasteles.

Junto a la jefa comunal estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Esteban Naudín, y los concejales Julio Bordone, Marcela Regalia y Héctor Carta, además de integrantes del gabinete municipal, representantes institucionales y fuerzas de seguridad.

También acompañó el veterano de Malvinas Eduardo Salgado, junto al jefe de Policía Comunal, comisario inspector Carlos Barrena.

Las banderas de ceremonia pertenecientes a Policía Comunal, Bomberos Voluntarios, Comando Patrulla Rural, Comisaría de la Mujer, Guardia Urbana Municipal, inspectores de tránsito, Escuela Primaria Nº12, Jardín Nº903 y Colegio Los Ceibos dieron marco al tradicional izamiento y a la entonación del Himno Nacional Argentino.

Gentile llamó a “construir la patria desde el compromiso y la unidad”

En uno de los mensajes centrales de la jornada patria, la intendente María José Gentile, dejó un discurso atravesado por conceptos de unidad, diálogo, trabajo conjunto y construcción colectiva, vinculando el espíritu de la Revolución de Mayo con los desafíos actuales de la sociedad.

La jefa comunal inició sus palabras agradeciendo la recepción brindada por la comunidad de French y remarcó el clima de reflexión vivido previamente durante el Tedeum, donde dirigentes políticos participaron de un gesto simbólico encendiendo una vela como compromiso de paz, consenso y bien común.

“Esa luz representa el deber que tenemos de iluminar el camino del consenso, del diálogo y del bien común”, expresó Gentile, relacionando ese gesto con el contexto histórico de mayo de 1810, cuando los patriotas debieron debatir y encontrar acuerdos en medio de un escenario de incertidumbre.

En esa línea, sostuvo que “la política sólo tiene sentido si es una herramienta de construcción y de paz”, afirmando además que “el cambio que la sociedad nos pide nos necesita a todos” y que “si el cambio no es constructivo, simplemente no es”.

La intendenta trazó luego un paralelismo entre aquella histórica jornada del 25 de Mayo y el presente, recordando que los hombres y mujeres de 1810 soportaron la lluvia, el frío y las dificultades impulsados por un objetivo común: sentar las bases de una patria libre.

“No se llega a un gran destino en un abrir y cerrar de ojos. Se llega con visión, con coraje y sembrando con firmeza el presente”, afirmó.

Gentile destacó especialmente un fragmento del primer documento emitido por la Primera Junta, donde se señalaba que el gobierno “no ofrece milagros, ofrece actividad y probidad”, subrayando que la confianza del pueblo y la unión siguen siendo hoy pilares fundamentales para superar dificultades.

“Los desafíos no se superan con soluciones mágicas, sino con trabajo y con la voluntad de tirar todos para el mismo lado”, enfatizó.

En otro tramo de su discurso, la mandataria hizo referencia al rumbo de gestión del municipio y a la importancia de planificar el futuro del distrito con objetivos claros.

“Hoy trabajamos con un rumbo claro y con un equipo que sabe cuál es la tarea que tiene por delante”, sostuvo, remarcando que esa visión permite “levantar la mirada de lo inmediato para pensar verdaderamente en lo que viene”.

También tuvo palabras de reconocimiento hacia el delegado municipal Guillermo Rojo y la comunidad local, valorando el trabajo cotidiano y el compromiso de los vecinos de French.

“La fuerza del distrito siempre ha sido su gente”, afirmó, destacando especialmente la actitud solidaria y participativa de quienes decidieron involucrarse y colaborar frente a los desafíos atravesados por la localidad.

Finalmente, Gentile convocó a seguir construyendo una Argentina “con orden pero con sensibilidad, con libertad pero con oportunidades y con progreso pero con humanidad”, cerrando su mensaje con una fuerte apelación a la esperanza y al trabajo conjunto.

“Construyamos la Argentina donde el esfuerzo vuelva a valer la pena”, concluyó antes de expresar un enfático: “¡Viva la patria!”.

Previamente, uno de los momentos del acto, fue la participación de la vecina Norma Figueroa, quien compartió una poesía alusiva a la Revolución de Mayo, evocando la histórica jornada de 1810 y el espíritu patriótico del pueblo argentino.

Posteriormente, el profesor Jorge Merlo brindó una reflexión histórica sobre la Revolución de Mayo y la figura del general Domingo French, resaltando conceptos como la soberanía popular, la unidad nacional y la defensa de la integridad territorial.

La celebración tuvo además un fuerte componente cultural con la actuación del reconocido bailarín y profesor Héctor Bonello, acompañado por Marita Palacios, Carina Grignoli y Walter Calegaro.

A ello, la intendenta Gentile hizo entrega de un reconocimiento especial a Bonello por su extensa trayectoria artística y cultural. Se recordó su paso por importantes compañías folklóricas nacionales, sus giras internacionales y la creación del histórico Ballet French, posteriormente Ballet Municipal French de 9 de Julio, con destacadas participaciones en escenarios como Cosquín y Baradero.

El cierre estuvo marcado por una emotiva suelta de palomas, símbolo de paz y libertad, realizada por Guillermo Rojo y la vecina Yolly Ongaro, con la colaboración de la Asociación Colombófila Nuevejulienses.

Finalmente, las autoridades agradecieron especialmente el trabajo de empleados municipales, instituciones educativas, fuerzas vivas y vecinos que hicieron posible la organización de una jornada patriótica que combinó memoria histórica, identidad local y participación comunitaria.