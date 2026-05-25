Gran triunfo del Club Atlético y liderazgo en el Apertura zonal

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Continúa disputándose el Torneo Apertura de Hockey masculino de primera división, certamen que reúne a las Asociaciones del Centro y del Noroeste y que se juega bajo el sistema de todos contra todos por suma de puntos.

En el marco de la cuarta fecha, desarrollada el domingo en la ciudad de Trenque Lauquen, el equipo del Club Atlético afrontaba uno de los compromisos más exigentes del campeonato frente a Eclipse de General Villegas, conjunto que llegaba invicto y con puntaje ideal tras haber ganado sus tres presentaciones anteriores.

Sin embargo, el conjunto nuevejuliense mostró un gran nivel colectivo y una marcada actitud ofensiva desde el inicio del encuentro. Esa propuesta tuvo rápida recompensa, ya que a los 7 minutos Marcos Asenjo abrió el marcador para Atlético, que desde entonces fue ampliamente superior a su rival.

La diferencia se amplió en el segundo cuarto gracias a las conquistas de dos integrantes del cuerpo técnico que también forman parte del plantel: Juan Manuel “Pupi” Rossi anotó a los 19 minutos y Gonzalo Cancelleri convirtió a los 25’. Precisamente Cancelleri volvió a marcar en el tercer cuarto, a los 35 minutos, sellando el contundente 4 a 0 final.

Con esta victoria, Club Atlético alcanzó el primer lugar de la tabla de posiciones y ratificó el gran momento deportivo que atraviesa, luego del título obtenido en la temporada pasada.

El equipo formó con Diego Acosta, Valentín Alvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississian, Manuel Mogaburu Boca (capitán), Juan Manuel Rossi, Walter Soria, Matías Rizzo y Julio Rodríguez.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Gonzalo Cancelleri como director técnico, Juan Manuel “Pupi” Rossi como preparador físico y Trini Iturralde como asistente técnico.