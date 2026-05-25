Mariano Navone debutó con autoridad en Roland Garros y avanzó a segunda ronda

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En la tarde de este lunes 25 de mayo en París, Mariano Navone tuvo un estreno impecable en Roland Garros 2026 al derrotar de manera categórica al norteamericano Jenson Brooksby por 6-4, 6-4 y 6-4, en un encuentro correspondiente a la primera ronda del Grand Slam francés.

El tenista oriundo de Nueve de Julio ratificó su crecimiento en el circuito ATP y desplegó un tenis muy sólido desde el fondo de la cancha, con gran regularidad y autoridad en los momentos clave del partido. Navone dominó el desarrollo casi de principio a fin y nunca permitió una reacción importante de Brooksby.

El argentino aprovechó muy bien su potencia y consistencia sobre la superficie de polvo de ladrillo, una de sus especialidades, para cerrar el encuentro en sets corridos y avanzar con confianza a la segunda ronda del certamen parisino.

Navone llegaba entonado a Roland Garros luego de una destacada gira previa sobre arcilla europea. En los últimos días había mostrado un gran nivel en el ATP de Ginebra, donde consiguió triunfos importantes y confirmó su buen presente tenístico. (infobae)

Actualmente, el argentino que escaló a 38 en ranking de la ATP, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En este 2026 incluso logró conquistar su primer título ATP y continúa consolidándose entre los mejores jugadores sudamericanos del ranking mundial.