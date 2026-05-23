Mariano Navone peleó hasta el final en Ginebra y quedó a un paso del título ATP

El argentino Mariano Navone cerró una destacada actuación en el ATP 250 de Geneva Open al alcanzar la final del certamen disputado sobre polvo de ladrillo en Suiza. El nacido en Nueve de Julio estuvo muy cerca de consagrarse, pero finalmente cayó ante el estadounidense Lerner Tien en un encuentro cambiante y de alto nivel.

Navone comenzó el partido con algunas dudas, aunque rápidamente encontró ritmo y solidez desde el fondo de la cancha. Con mayor precisión en los intercambios y aprovechando sus oportunidades, logró quedarse con el primer set por 6-3, mostrando el tenis que lo llevó a convertirse en una de las revelaciones argentinas del circuito.

La reacción del norteamericano llegó en el segundo parcial. Tien elevó la intensidad, fue más agresivo en los puntos importantes y consiguió imponerse también por 6-3 para equilibrar el desarrollo de la final.

El tercer set tuvo todos los condimentos. El estadounidense tomó una rápida ventaja de 3-0, mientras Navone parecía perder confianza. Sin embargo, el argentino volvió a meterse en partido con una gran recuperación y alcanzó la igualdad. El cierre fue muy parejo hasta el 5-5, pero allí Tien mostró mayor contundencia y terminó sellando el triunfo por 7-5 para quedarse con el título.

Más allá del resultado, el balance para Navone fue altamente positivo. El nuevejuliense sumó una nueva final ATP, confirmó su crecimiento sobre superficie lenta y dejó una imagen muy sólida de cara a los próximos desafíos de la temporada.