Pentecostés: la celebración cristiana que recuerda la llegada del Espíritu Santo

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Pentecostés se celebrará este domingo 24 de mayo, y se trata de una de las fechas más importantes del calendario cristiano ya que tiene lugar exactamente 50 días después del Domingo de Pascua y marca el cierre del tiempo pascual.

La conmemoración es compartida por la Iglesia católica, las iglesias ortodoxas y las distintas ramas protestantes y evangélicas.

Aunque cada tradición religiosa tiene sus propias formas litúrgicas, todas coinciden en destacar la venida del Espíritu Santo, considerada un momento central para el nacimiento de la Iglesia cristiana.

El origen de Pentecostés se encuentra en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles.

Según el relato bíblico, los discípulos de Jesús estaban reunidos en Jerusalén cuando “se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; todos quedaron llenos del Espíritu Santo”.

A partir de ese momento, los apóstoles comenzaron a predicar el Evangelio en distintos idiomas, permitiendo que personas de diferentes pueblos y regiones comprendieran el mensaje cristiano.

Por ese motivo, Pentecostés también es interpretado como el inicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.

Celebración especial en Nueve de Julio

En Nueve de Julio, la celebración religiosa se realizará de manera anticipada este sábado 23 de mayo a las 19 en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

La ceremonia será presidida por el obispo Ariel Torrado Mosconi, quien encabezará una misa especial junto a la comunidad local y fieles de distintas parroquias de la diócesis.

Desde la organización señalaron que la convocatoria busca reunir a las familias y a las distintas comunidades parroquiales para compartir una jornada de oración y reflexión en torno a una de las festividades más significativas del catolicismo, por eso, luego de la Misa habrá un encuentro fraterno en el Centro Pastoral Cardenal Pironio – ubicado en frente del Santuiario de Fátima – con una cena a la canasta para compartir entre asistentes, con empanadas y bebidas que podrán dejarse antes de la Misa desde las 18.30.

En la tradición católica, la festividad suele incluir vigilias, misas especiales y momentos de oración dedicados al Espíritu Santo. Este es un momento donde adquiere un fuerte sentido de renovación espiritual y manifestación de la fe.

Para millones de creyentes alrededor del mundo, Pentecostés representa un tiempo de encuentro, esperanza y renovación interior, además de recordar uno de los episodios más importantes narrados en el Nuevo Testamento.