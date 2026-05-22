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Inauguraron en Junín una nueva sede regional para la formación de especialistas en anestesiología

El nuevo espacio fortalecerá la formación médica continua y posicionará a Junín como un polo regional de referencia en anestesiología y tratamiento del dolor

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