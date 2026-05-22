Inauguraron en Junín una nueva sede regional para la formación de especialistas en anestesiología

GeneralInauguraron en Junín una nueva sede regional para la formación de especialistas en anestesiologíaEl nuevo espacio fortalecerá la formación médica continua y posicionará a Junín como un polo regional de referencia en anestesiología y tratamiento del dolorviernes 22 de mayo de 2026 0FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint - Advertisement -- Advertisement -- Advertisement - FacebookTwitterWhatsAppEmailPrint Noticias relacionadas General La Scaloneta tendrá apoyo popular en varios distritos de la Provincia General Pentecostés: la celebración cristiana que recuerda la llegada del Espíritu Santo General CAME pidió abrir una mesa de diálogo antes de avanzar con cambios en la Zona Fría DEJA UNA RESPUESTA Cancelar respuesta Comentario: Por favor ingrese su comentario! Nombre:* Por favor ingrese su nombre aquí Correo electrónico:* ¡Has introducido una dirección de correo electrónico incorrecta! Por favor ingrese su dirección de correo electrónico aquí Sitio web: Guardar mi nombre, correo electrónico y sitio web en este navegador la próxima vez que comente. ΔÚltimas noticias La Scaloneta tendrá apoyo popular en varios distritos de la Provincia General sábado 23 de mayo de 2026 Pentecostés: la celebración cristiana que recuerda la llegada del Espíritu Santo General sábado 23 de mayo de 2026 El 23 de mayo de 1810 fue el inicio de la formación de la Primera Junta Sociedad sábado 23 de mayo de 2026 CAME pidió abrir una mesa de diálogo antes de avanzar con cambios en la Zona Fría General viernes 22 de mayo de 2026 La Justicia anuló la elección nacional de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio General viernes 22 de mayo de 2026