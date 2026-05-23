El 23 de mayo de 1810 fue el inicio de la formación de la Primera Junta

En el contexto revolucionario de la Semana de Mayo de 1810, la jornada del miércoles 23 se convirtió en un día decisivo para el futuro político del Virreinato del Río de la Plata. Luego del recuento de votos emitidos durante el histórico Cabildo Abierto del 22 de mayo, quedó confirmada la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, representante de la Corona española.

La decisión fue celebrada por los sectores criollos revolucionarios, que desde hacía días impulsaban cambios profundos en el gobierno colonial tras la caída de la Junta Central de Sevilla en España. Sin embargo, aunque existía consenso respecto de la salida de Cisneros, todavía persistían diferencias sobre quién debía asumir el poder.

La postura que obtuvo mayor apoyo fue la impulsada por Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios. Saavedra propuso que la autoridad quedara provisoriamente en manos del Cabildo, que tendría la responsabilidad de designar una Junta de Gobierno integrada por representantes locales.

Durante la mañana del 23 de mayo, los miembros del Cabildo se reunieron para finalizar el conteo de los sufragios emitidos la noche anterior. El resultado fue contundente: la mayoría votó por el cese del virrey. No obstante, comenzaron a circular rumores de que el propio Cisneros podría encabezar la nueva Junta, situación que generó preocupación entre los revolucionarios.

Ante esa posibilidad, los principales dirigentes criollos mantuvieron reuniones y resolvieron mantenerse alertas antes de tomar nuevas medidas. Entre ellos se destacaban figuras como Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Mariano Moreno, quienes consideraban que el cambio debía significar una verdadera transformación política y no solo una continuidad del poder español bajo otra forma.

La jornada del 23 de mayo fue así un paso fundamental hacia los acontecimientos que culminarían dos días después, el 25 de mayo de 1810, con la conformación de la Primera Junta, considerada el inicio del proceso de independencia argentina.