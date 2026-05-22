A 216 años de la Gesta de Mayo, el Cabildo Abierto marcó el inicio del camino hacia la libertad

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El 22 de mayo de 1810 quedó grabado en la historia argentina como una de las jornadas más trascendentales del proceso independentista. A 216 años de la Gesta de Mayo, se recuerda el histórico Cabildo Abierto en el que comenzó a definirse el destino político del Virreinato del Río de la Plata y el camino hacia la conformación de un gobierno patrio.

Presionado por los criollos liderados por figuras como Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano, y sin el respaldo de las milicias, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros convocó a un Cabildo Abierto para debatir su continuidad al frente del gobierno.

La situación en España era crítica. El rey Fernando VII permanecía prisionero de las tropas francesas tras la invasión napoleónica, dejando sin autoridad legítima a la corona española. Ante ese escenario, comenzó a crecer entre los criollos la idea de que la soberanía debía regresar al pueblo.

El derecho español contemplaba precisamente esa posibilidad: cuando el trono quedaba vacante, el poder retornaba al Cabildo, institución que representaba a los vecinos de la ciudad. Por ese motivo, el Cabildo Abierto del 22 de mayo se convirtió en el ámbito decisivo para discutir el futuro político de Buenos Aires.

A la sesión asistieron 251 personas entre militares, comerciantes, abogados, clérigos, funcionarios y vecinos notables. Aunque inicialmente se habían previsto más de 600 invitaciones, muchas fueron descartadas y otros participantes no lograron ingresar debido a la fuerte presión popular en las inmediaciones de la Plaza Mayor.

Durante el debate se expusieron distintas posturas. El obispo Benito Lué defendió la continuidad de la dominación española, mientras que Juan José Castelli sostuvo que el pueblo de Buenos Aires había recuperado su soberanía tras la caída de la Junta Central de Sevilla.

Por su parte, Juan José Paso propuso la formación de un gobierno provisorio hasta consultar al resto de las ciudades del virreinato, mientras que el militar Pascual Ruiz Huidobro apoyó la destitución del virrey al considerar extinguido el mandato otorgado por Fernando VII.

La votación se realizó de manera pública y el resultado fue contundente: 162 votos apoyaron la destitución de Cisneros y 64 se pronunciaron por su continuidad. La decisión abrió las puertas a la conformación de una Junta de Gobierno y sentó las bases de la Revolución de Mayo, que culminaría el 25 de mayo de 1810 con la creación de la Primera Junta.

A más de dos siglos de aquellos acontecimientos, la Gesta de Mayo continúa siendo símbolo de participación popular, libertad y construcción democrática para todos los argentinos.