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Salud, empatía e inclusión: nuevejuliense presenta el libro “El galope de la cebra”

Este sábado 23 de mayo, en el Salón Blanco de la Municipalidad, se realizará un encuentro abierto a toda la comunidad para reflexionar sobre la singularidad, el diagnóstico y la importancia de la empatía, con la participación de la autora Emiliana Chávez y el reconocido médico César Crespi

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Bajo el lema “abrazar la singularidad”, este sábado 23 de mayo a las 17 horas se llevará adelante en el Salón Blanco de la Municipalidad de Nueve de Julio la presentación del libro El galope de la cebra, de Emiliana Chávez, en una propuesta abierta a toda la comunidad que invita a reflexionar sobre la aceptación, la inclusión y el valor de las diferencias.

La actividad contará además con la presencia del Dr. César Crespi, reconocido médico nuevejuliense especialista en enfermedades poco frecuentes y de dificultoso diagnóstico. Crespi es creador del centro de referencia en enfermedades poco frecuentes del Hospital San Juan de Dios de La Plata, profesor y fundador de la cátedra de enfermedades raras de la Universidad Nacional de La Plata, además de autor del libro Con los oídos de la prudencia.

Desde la organización destacaron que el encuentro busca generar un espacio de diálogo y reflexión en torno a la importancia de reconocer aquello que hace única a cada persona, especialmente en una sociedad que muchas veces espera uniformidad.

“La comprensión de la singularidad es el primer paso hacia una verdadera empatía”, señalaron, remarcando la necesidad de construir miradas más humanas y respetuosas frente a las diferencias.

La propuesta está dirigida a familias, profesionales de la salud, docentes y vecinos en general, promoviendo conversaciones sobre el diagnóstico, el acompañamiento y la validación de cada historia personal.

“A veces, ser una cebra en un mundo de caballos requiere de una mirada distinta, de oídos que sepan escuchar la prudencia y de corazones dispuestos a entender que lo diferente no es invisible, es simplemente único”, expresaron los organizadores.

La entrada será libre y gratuita.

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