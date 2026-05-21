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Estudiantes conocieron el trabajo de reciclaje en la planta local

La propuesta buscó fortalecer la conciencia ambiental y promover hábitos responsables desde la escuela

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La Dirección de Gestión Ambiental recibió en la Planta de Separación de Residuos a estudiantes de la Escuela N° 10 del barrio Diamantina, quienes participaron de una jornada educativa orientada a promover la conciencia ambiental y el valor del reciclaje.

Durante el recorrido, los alumnos pudieron conocer en detalle el funcionamiento de cada sector de la planta, observar el proceso de clasificación de los residuos y realizar preguntas que reflejaron su interés y curiosidad por el trabajo que allí se desarrolla diariamente.

Además, los estudiantes se sorprendieron al descubrir cómo muchos de los materiales que habitualmente se descartan pueden ser recuperados, reciclados y transformados nuevamente en elementos útiles, contribuyendo así al cuidado del ambiente y a la reducción de residuos.

La visita se desarrolló en un clima de entusiasmo, participación y aprendizaje, reforzando la importancia de la educación ambiental y del compromiso de toda la comunidad para construir hábitos responsables y sostenibles.

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