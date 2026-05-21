Fiesta de Sabores: César García defendió la transparencia del evento y cuestionó las críticas opositoras

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El concejal y presidente del Bloque de Propuesta Republicana -PRO-, César García, participó este jueves en el programa “Despertate” de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde respondió a los cuestionamientos surgidos en el Concejo Deliberante sobre la organización y administración económica de la Fiesta de Sabores: Sazón.

Durante la entrevista, García defendió el modelo de gestión implementado para el evento y sostuvo que “fue una fiesta exitosa, que la gente ya se apropió y que permitió fortalecer al comercio, la gastronomía y los emprendedores locales en un contexto económico muy complejo”.

El edil explicó que, debido a las dificultades económicas del municipio, se decidió trabajar de manera articulada con comerciantes, instituciones y la Cámara de Comercio para garantizar la realización de la fiesta sin que el costo recaiga exclusivamente sobre el Estado municipal.

“Se consensuó un canon con todos los participantes en base a los gastos que demandaba el evento. Las instituciones abonaron el 50% y todo fue acordado previamente en reuniones”, detalló.

En ese sentido, remarcó que la administración de los pagos a proveedores se realizó a través de un convenio con la Cámara de Comercio para agilizar los mecanismos administrativos y evitar demoras burocráticas.

“Si todo pasaba por el sistema municipal, había que inscribir proveedores, esperar órdenes de pago y se iba a demorar muchísimo. De esta manera hubo agilidad, practicidad y transparencia”, afirmó.

García también cuestionó las críticas realizadas por sectores de la oposición durante la sesión en la que se debatió la rendición de cuentas del ejercicio 2025.

“Llamó la atención que se critique una fiesta que salió bien, que generó movimiento económico y difusión para los comerciantes. Más que una observación técnica, fue una cuestión política”, señaló.

Además, destacó que la Fiesta de Sabores no solo genera ingresos para los emprendedores, sino que también funciona como una herramienta de promoción cultural y turística para todo el distrito.

“No es solamente vender comida. Se difunde la gastronomía local, los artistas, los emprendedores y también las fiestas populares de las localidades”, expresó.

Respecto al balance económico, indicó que la recaudación rondó los 16 millones de pesos y que, tras cubrir los gastos, quedó un saldo positivo cercano a los 255 mil pesos, dinero que sería reinvertido en futuras ediciones del evento.

Por otra parte, el concejal se refirió a la no aprobación de la rendición de cuentas 2025 y consideró que la decisión tuvo un fuerte componente político.

“Desde lo técnico no hubo observaciones graves ni faltante de documentación. El municipio tuvo que afrontar un año muy difícil, con crisis hídrica, aumento de costos y mayor demanda social y sanitaria”, sostuvo.

Según explicó, gran parte de los recursos municipales fueron destinados a obras públicas vinculadas al mantenimiento de caminos rurales, salud y asistencia social.

Finalmente, García defendió la necesidad de avanzar hacia una ordenanza que regule las fiestas populares del distrito y permita consolidar eventos con identidad propia.

“La idea es que estas fiestas queden institucionalizadas y sigan creciendo, porque generan movimiento económico, turismo y sentido de pertenencia para cada localidad”, concluyó.