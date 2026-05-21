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Policiales

Tragedia en Naón: investigan la muerte de un vecino tras un accidente en zona rural con una línea de alta tensión

Marcelo Eduardo Jáuregui Lorda tenía 51 años y perdió la vida mientras realizaba tareas rurales en un establecimiento ubicado en el límite con Bragado. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y ordenó la autopsia para determinar cómo se produjo el fatal episodio.

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Marcelo Eduardo Jáuregui Lorda, de 51 años, vecino de Carlos María Naón, falleció mientras trabajaba con una tolva para carga de cereal en un campo ubicado en el límite entre Naón y Bragado. La Justicia investiga si la causa del deceso fue una electrocución provocada por el contacto de la maquinaria con un cable de alta tensión.

El lamentable hecho ocurrió en un establecimiento rural de la zona de Naón, donde Marcelo Eduardo Jáuregui Lorda, casado y padre de familia, realizaba tareas vinculadas a la carga de cereal utilizando una tolva.

Según las primeras informaciones, la maquinaria habría tocado un cable de alta tensión, situación que habría provocado una descarga eléctrica fatal. El hombre murió en el lugar y ahora se investigan las circunstancias exactas del accidente.

En la causa interviene la UFI N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes, que dispuso la realización de la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas del fallecimiento y esclarecer lo sucedido.

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