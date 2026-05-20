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Policiales

Operativos nocturnos en Lincoln dejan 13 vehículos secuestrados y 21 actas por infracciones

En las últimas dos semanas los controles resultaron en el secuestro de 11 motos y 2 autos por diferentes infracciones

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La Municipalidad de Lincoln informó que los operativos de saturación nocturnos realizados durante los últimos fines de semana por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana y la Dirección de Tránsito, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, permitieron secuestrar 13 vehículos y labrar 21 actas por distintas irregularidades.. Solo en el último fin de semana se labraron 12 nuevas actas y se retuvieron 8 motos y 1 auto. Desde las áreas de control señalaron que el objetivo de los procedimientos es erradicar maniobras que pongan en riesgo a los vecinos. Los principales motivos de las intervenciones fueron la falta de documentación reglamentaria, la conducción por parte de menores de edad y los ruidos molestos provocados por caños de escape adulterados.

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