Operativos nocturnos en Lincoln dejan 13 vehículos secuestrados y 21 actas por infracciones

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La Municipalidad de Lincoln informó que los operativos de saturación nocturnos realizados durante los últimos fines de semana por la Subsecretaría de Prevención Ciudadana y la Dirección de Tránsito, en conjunto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, permitieron secuestrar 13 vehículos y labrar 21 actas por distintas irregularidades. . Solo en el último fin de semana se labraron 12 nuevas actas y se retuvieron 8 motos y 1 auto. Desde las áreas de control señalaron que el objetivo de los procedimientos es erradicar maniobras que pongan en riesgo a los vecinos. Los principales motivos de las intervenciones fueron la falta de documentación reglamentaria, la conducción por parte de menores de edad y los ruidos molestos provocados por caños de escape adulterados.