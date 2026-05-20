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El Taller de Estimulación Cognitiva de French celebra la Semana de Mayo con actividades patrias

Las participantes compartieron encuentros dedicados a los símbolos nacionales, confeccionaron escarapelas para escuelas de la localidad y fortalecieron los lazos comunitarios a través del trabajo en equipo y la participación

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Desde la dirección de Trabajo Social de la Municipalidad de Nueve de Julio continúan desarrollándose las actividades del Taller de Estimulación Cognitiva de la localidad de French, generando espacios de encuentro, participación y trabajo en equipo para las participantes.

Durante los encuentros correspondientes al mes de mayo, se realizaron charlas, se compartieron recuerdos y se llevaron adelante distintas actividades vinculadas a los símbolos patrios, abordando la importancia de la bandera, el himno, el escudo y la escarapela en el marco de la Semana de Mayo.

Además, las participantes confeccionaron escarapelas que posteriormente fueron entregadas en las instituciones educativas de la localidad, con el objetivo de que cada niño y niña pueda contar con la suya en esta fecha tan significativa para todos los argentinos.

Las jornadas estuvieron marcadas por las emociones, el orgullo patrio y el fortalecimiento de los vínculos entre las participantes, permitiendo también continuar construyendo espacios de organización, integración y acompañamiento comunitario.

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