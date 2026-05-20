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Abrió la inscripción para la octava edición de Lincoln Impulsa con $40 millones en subsidios

En esta edición se seleccionarán 11 proyectos ganadores que se repartirán 40 millones de pesos destinados a la compra de herramientas e insumos de trabajo.

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La Municipalidad de Lincoln abrió la inscripción para la octava edición de Lincoln Impulsa, el programa municipal que promueve el desarrollo de pequeñas y medianas economías locales a través de financiamiento y capacitación. Vecinos del distrito que cuenten con un proyecto de emprendedurismo activo ya pueden anotarse para acceder a una de las dos líneas de subsidios disponibles.Podrán participar emprendedores y comerciantes de todo el distrito que tengan un emprendimiento con al menos seis meses de antigüedad y proyección de crecimiento.

La convocatoria está a cargo de la Oficina de Empleo de la Secretaría de Producción y permanecerá abierta hasta el 30 de junio a través de la página oficial del municipio. Una de las novedades de este año es que quienes hayan sido beneficiarios de la Línea 1 en ediciones anteriores podrán inscribirse para competir por la Línea 2. Desde el municipio destacaron que el objetivo del programa es fomentar el desarrollo productivo local mediante el acompañamiento económico y la formación para emprendedores y comerciantes.

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