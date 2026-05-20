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María José Gentile recorrió El Provincial, Norumbega y 12 de Octubre para supervisar acciones de gestión y dialogar con vecinos

La intendente de Nueve de Julio encabezó una recorrida de trabajo junto a la directora de Delegaciones, Romina Carballo donde visitó instituciones, mantuvo reuniones con delegados y vecinos, y evaluó el avance de distintas tareas y servicios en las comunidades

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La intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, llevó adelante este martes una recorrida de trabajo por las localidades de El Provincial, Norumbega y 12 de Octubre, acompañada por la directora de Delegaciones, Romina Carballo.

Durante la jornada, mantuvo encuentros con delegados, vecinos e instituciones educativas, con el objetivo de avanzar en el seguimiento de distintas acciones de gestión y escuchar las inquietudes de cada comunidad.

La actividad comenzó en la localidad de El Provincial, donde junto a la delegada Candela Sparano visitó el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) local. Allí dialogaron con vecinos sobre distintas necesidades y proyectos vinculados al funcionamiento diario de la localidad, además de interiorizarse sobre las tareas y trabajos que se vienen ejecutando.

Posteriormente, la jefa comunal se trasladó a Norumbega, donde desarrolló una agenda similar y recorrió la Escuela Primaria Nº 6 “Arturo R. Yeomans”. En la institución mantuvo una charla con docentes sobre la actualidad educativa y distintos aspectos relacionados con la comunidad escolar y sus necesidades.

Finalmente, en la localidad de 12 de Octubre, Gentile encabezó una reunión de trabajo con el delegado Héctor Figueroa. Durante el encuentro repasaron el avance de diferentes tareas y servicios que se llevan adelante en la comunidad y proyectaron futuras acciones de gestión orientadas a continuar mejorando la calidad de vida de los vecinos.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas recorridas periódicas, que permiten mantener un contacto directo con cada localidad del partido, supervisar el desarrollo de obras y servicios, y fortalecer el vínculo con instituciones y habitantes del distrito.

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