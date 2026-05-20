Modo Historia: La Semana de Mayo en los orígenes de la ciudad de Nueve de Julio

La Semana de Mayo y el nacimiento del sentimiento patrio

Durante el ciclo “Modo Historia”, Gloria Tapia reflexionó sobre cómo impactaron las celebraciones patrias en los primeros años de la ciudad de Nueve de Julio y de qué manera se fue construyendo el sentimiento de pertenencia nacional en una comunidad formada por militares, inmigrantes y pueblos originarios.

La conversación comenzó recordando la Semana de Mayo y el Día de la Escarapela, con una invitación a volver a usar los símbolos patrios como forma de mantener viva la memoria histórica.

“En Argentina repetimos la historia una y otra vez. Todavía no hemos superado muchos problemas institucionales y eso tiene que ver con la falta de memoria histórica”, señaló Gloria Tapia.

Los primeros festejos patrios en Nueve de Julio

Tapia explicó que el primer registro de una celebración oficial del 25 de Mayo en Nueve de Julio data de 1867, cuando el director de la Escuela de Varones Nº 1 solicitó escarapelas y banderas para realizar un acto escolar.

En aquella época, la ciudad era todavía un pequeño campamento militar:

Las escuelas tenían apenas unos pocos alumnos.

El templo recién comenzaba a construirse.

La plaza estaba en formación.

No existía iluminación eléctrica.

Los actos se realizaban prácticamente “a capela”, sin instrumentos ni equipos de sonido.

El objetivo principal de aquellas celebraciones era inculcar el respeto por los símbolos patrios entre una población muy diversa, integrada por inmigrantes europeos, militares y comunidades indígenas.

Educación y construcción de identidad

Uno de los ejes centrales de la charla fue el rol de la escuela en la construcción de la identidad nacional.

Tapia recordó que Domingo Faustino Sarmiento impulsó la educación pública como herramienta de integración social y cultural. En las escuelas se enseñaban:

El Himno Nacional.

Las marchas patrióticas.

El respeto a la bandera.

Las canciones patrias.

Las ceremonias escolares.

Según explicó, esos hábitos ayudaban a construir una idea de nación en una sociedad donde muchas familias aún no hablaban español.

“La escuela era el lugar donde se formaban hábitos y valores. Antes el docente era visto como una autoridad respetada y como un profesional de la educación”, afirmó.

La primera pirámide y los espacios públicos

La historiadora también recordó la construcción, en 1883, de una primera pirámide en homenaje a la Revolución de Mayo, ubicada en el centro de la plaza principal.

Aquella estructura:

Estaba inspirada en la Pirámide de Mayo de Buenos Aires.

Tenía una estatua de la Patria en su parte superior.

Era iluminada por doce faroles a kerosene.

Se convirtió en un símbolo urbano para la ciudad.

Con el tiempo, la pirámide fue reemplazada por una rotonda para bandas musicales y posteriormente por la fuente actual. Décadas más tarde, durante el Bicentenario, se levantó nuevamente una réplica de la pirámide en otro sector de la plaza.

Cómo se celebraban las fiestas patrias

Las celebraciones del 25 de Mayo y del 9 de Julio eran verdaderos acontecimientos comunitarios.

Entre las actividades más habituales se encontraban:

Tedeum.

Repique de campanas.

Salvas de bombas.

Desfiles escolares.

Carreras de sortijas.

Juegos populares.

Bailes sociales.

Banquetes y asados.

Veladas teatrales y cinematográficas.

Concursos de vidrieras decoradas con los colores patrios.

También recordó los grandes desfiles del Sesquicentenario de la Independencia, donde las escuelas desfilaban con trajes de época, carruajes y maquinaria agrícola.

El valor de los símbolos patrios

Uno de los temas más emotivos de la charla fue la comparación entre las celebraciones de antes y las actuales.

Tapia señaló que décadas atrás ser abanderado era considerado un enorme orgullo para las familias y para toda la comunidad educativa.

“Hoy muchas veces se vive como una obligación. Antes era un premio y un reconocimiento”, expresó.

También lamentó la pérdida de algunas tradiciones patrióticas:

La enseñanza de canciones patrias.

Las vidrieras decoradas.

La participación masiva en los actos.

El compromiso de las instituciones.

El respeto por las fechas nacionales.

La importancia de recuperar la memoria colectiva

A lo largo de la entrevista se insistió en la necesidad de revalorizar la historia local y los símbolos nacionales.

Tapia comparó la situación argentina con países europeos que preservan cuidadosamente su patrimonio histórico y cultural.

“Tenemos un país hermoso, pero muchas veces no valoramos lo que somos ni lo que tenemos. El amor por la patria se construye desde la educación y desde la memoria”, sostuvo.

El rol de las nuevas generaciones

La conversación también abordó los cambios sociales y educativos de las últimas décadas.

Según Tapia, la pérdida de ciertos valores colectivos está relacionada con:

La crisis de las instituciones.

La falta de respeto a la autoridad.

El debilitamiento del rol docente.

La desvalorización de la educación pública.

Sin embargo, remarcó la necesidad de seguir transmitiendo el amor por la patria y la historia nacional a las nuevas generaciones.

“La educación sigue siendo la herramienta clave para formar hábitos, valores y sentido de pertenencia”, concluyó.

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