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Mariano Navone brilló en Ginebra y avanzó a cuartos

El joven de Nueve de Julio vencio este mediodia Europeo, al británico Cameron Norrie en dos sets corridos por 6-4 y 6-4, avanzando así a los cuartos de final del torneo suizo

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El nuevejuliense Mariano Navone consiguió este miércoles una gran victoria en el ATP 250 de Ginebra al derrota.

Navone, ubicado en el puesto 42 del ranking ATP, superó a un rival de gran experiencia como Norrie, que aparece en el puesto 22 del mundo.

El joven argentino mostró solidez desde el fondo de la cancha y mucha personalidad en los momentos importantes del partido.

La victoria tuvo además un significado especial porque coincidió con el cumpleaños número 56 de su entrenador, Alberto Mancini, histórico extenista nacido en la provincia de Misiones y una figura muy reconocida del tenis argentino por sus títulos y trayectoria internacional.

Navone, surgido de la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio de Nueve de Julio, continúa creciendo en el circuito ATP y suma otra actuación destacada en una temporada muy positiva para el tenis argentino.

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