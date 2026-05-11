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Mariano Navone quedó eliminado en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

El sueño del joven de Nueve de Julio en el Masters 1000 de Internazionali BNL d'Italia llegó a su fin este lunes tras caer en un duro partido ante el serbio Hamad Medjedović por 4-6, 6-3 y 6-4, en el encuentro correspondiente a la tercera ronda del certamen que se disputa en Roma, Italia.

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El tenista de Nueve de Julio comenzó de gran manera y mostró un sólido nivel durante el primer set, donde logró imponerse por 6-4 gracias a su consistencia desde el fondo de la cancha y aprovechando algunos errores de su rival.

Sin embargo, en el segundo parcial el serbio reaccionó y elevó su nivel de juego. Medjedović encontró mayor efectividad con su servicio y logró quebrar en momentos clave para quedarse con el set por 6-3 e igualar el partido.

Ya en el tercer y definitivo set, ambos jugadores mantuvieron un trámite parejo y muy disputado. Navone luchó punto por punto e intentó mantenerse en partido, pero finalmente el europeo consiguió un quiebre decisivo y cerró el parcial por 6-4 para avanzar a la siguiente instancia del torneo.

A pesar de la derrota, el nuevejuliense dejó una muy buena imagen en el certamen italiano, mostrando un gran rendimiento ante rivales de jerarquía y compitiendo de igual a igual en uno de los torneos más importantes del circuito previo a Roland Garros.

Navone jugó un gran partido, pero no le alcanzó para seguir en competencia en Roma.

Es de resaltar el acompañamiento que tiene de YOMEL, lo que hace que la empresa lider de Nueve de Julio, no solo esté presente apoyanmdo el deporte sino que, lleva su marca al mundo del tenis y ello va más allá de la argentina.

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