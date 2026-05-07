Mariano Navone debutó con un sólido triunfo en Roma y avanzó a segunda ronda

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Gran estreno para Mariano Navone en el Masters 1000 de Internazionali BNL d’Italia. El tenista argentino mostró un nivel muy sólido en su presentación y superó con autoridad al canadiense Denis Shapovalov por 6-4 y 6-2 para avanzar a la segunda ronda del certamen italiano.

Navone llegaba a Roma con buenas sensaciones tras su participación en el Mutua Madrid Open, donde dejó una imagen positiva pese a su derrota frente a Alexander Zverev. Luego disputó el Challenger de Cagliari, donde no logró avanzar demasiado, aunque mantuvo un nivel competitivo que ilusionaba de cara a esta nueva presentación sobre polvo de ladrillo.

Enfrente tenía un desafío exigente ante Shapovalov, en lo que representaba el segundo cruce entre ambos en el circuito profesional. El antecedente favorecía al argentino y Navone volvió a imponer condiciones desde el inicio.

El primer set comenzó con intensidad y con ambos jugadores mostrando momentos de dominio. Navone arrancó más preciso, aprovechando los errores del canadiense y tomando rápidamente ventaja con un quiebre que lo dejó 3-1 arriba. Sin embargo, Shapovalov reaccionó y elevó su nivel para equilibrar el trámite, recuperando terreno e incluso generando chances para dar vuelta el marcador.

Cuando el encuentro parecía complicarse para el argentino, Navone respondió con carácter. Salvó un punto de quiebre clave en el octavo game y volvió a presionar desde la devolución para conseguir una nueva ruptura. Con mayor solidez desde el servicio, cerró el parcial por 6-4 y tomó el control del partido.

En el segundo set, el panorama se inclinó claramente a favor de Navone. Shapovalov recibió atención médica por molestias en la espalda tras finalizar el p rimer parcial y, a partir de ese momento, evidenció una merma física que Mariano supo capitalizar.

Con mayor agresividad y consistencia desde el fondo de la cancha, el argentino quebró rápidamente y se colocó 3-0 arriba. Aunque el canadiense intentó reaccionar y recuperó uno de los quiebres para mantenerse en partido, Navone no perdió la concentración y volvió a marcar diferencias.

Con autoridad sostuvo su servicio para estirar la ventaja a 5-1 y quedó a un paso de la victoria. Finalmente, cerró el encuentro por 6-4 y 6-2 para sellar una importante victoria en su debut en la capital italiana.

En la próxima instancia, Navone tendrá otro desafío de alto nivel cuando se enfrente al canadiense Félix Auger-Aliassime por un lugar en la tercera ronda del torneo.