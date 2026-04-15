Nueve de Julio comienza la planificación de la repación de sus caminos rurales con mirada a largo plazo

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Nueve de Julio dio un paso importante hacia la modernización de su red vial rural mediante la firma de convenios para la elaboración de planes directores locales de caminos rurales, en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. La intendenta María José Gentile representó al municipio, junto a otros jefes comunales de la provincia, y algunos vecinos a este distrito.

La iniciativa, financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca garantizar la transitabilidad, ordenar la inversión y mejorar la conectividad productiva mediante planificación técnica y articulación entre la Provincia y los municipios.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos una red vial extensa y estratégica para la producción y la vida cotidiana de miles de bonaerenses. Pasamos de una intervención fragmentada a una planificación integral”, señaló Javier Rodríguez durante la ceremonia.

Los planes directores locales incluyen un diagnóstico georreferenciado del estado de los caminos rurales, análisis de suelos y condiciones hidrológicas para identificar zonas críticas y puntos de anegamiento. A partir de estos relevamientos, cada municipio definirá prioridades de intervención, desde obras nuevas hasta mantenimiento y mejoras, optimizando recursos y brindando previsibilidad a largo plazo.

“La planificación del Estado permite que el desarrollo llegue a quienes producen y trabajan todos los días en el interior bonaerense”, destacó Álvarez Rodríguez, subrayando el enfoque técnico y participativo del proyecto.

Equipos interdisciplinarios de universidades y la supervisión de la Dirección Provincial de Logística, Infraestructura en Conectividad y Trabajo Rural garantizarán la calidad de los resultados.

Con esta política sostenida, Nueve de Julio contará con informes técnicos integrales, bases de datos geográficas interoperables y planes de inversión detallados que permitirán gestionar futuros financiamientos y obras. Desde 2020, el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales ya alcanzó 455 asistencias en 110 municipios, interviniendo más de 5.500 kilómetros de caminos, mejorando el acceso a escuelas rurales, parajes, localidades y tambos.

“Cuando hablamos de caminos rurales, hablamos de producción, arraigo y oportunidades. Estos planes ponen en el centro a cada localidad y a cada productor”, concluyó Javier Rodríguez, destacando el impacto directo sobre la economía local y la vida cotidiana de los vecinos.

Durante el acto también participaron la subsecretaria de Priorización y Seguimiento Económico y Productivo, Ayelén Borda, y el director provincial de Conectividad, Infraestructura y Logística, Jonathan Sánchez Sosa.

Además de Nueve de Julio, firmaron acuerdos similares Gustavo Cocconi (Tapalqué), Javier Gastón (Chascomús), Emilio Cordonnier (Ayacucho), Alfredo Fisher (Laprida), María Laura Rodríguez (Bolívar), Carlos Humberto Rocha (General Guido) y Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), firmaron convenios provinciales para elaborar planes directores locales que optimicen la red vial y fortalezcan la producción rural.