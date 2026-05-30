Hallaron sin vida a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El caso que mantenía en vilo a Córdoba y conmocionaba a gran parte del país tuvo el desenlace más doloroso. En las últimas horas, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que permanecía desaparecida desde el pasado sábado por la noche.

El hallazgo se produjo tras una intensa búsqueda en un sector de descampados y lagunas de Ampliación Ferreyra, en la periferia de la capital cordobesa. Hacia esa zona se habían concentrado los operativos de rastrillaje luego de que pericias telefónicas y registros de cámaras de seguridad ubicaran allí los movimientos del principal sospechoso pocas horas después de la desaparición de la menor.

La noticia puso fin a días de incertidumbre y angustia para familiares, allegados y vecinos, que habían impulsado una amplia campaña para dar con el paradero de la adolescente.

Con la confirmación de la muerte, la investigación ingresó en una nueva etapa. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias forenses para determinar la mecánica del fallecimiento, establecer la data de muerte y confirmar si existió intervención de terceras personas.

“La buscamos viva y sin vida también. Las dos hipótesis. Las pruebas conducen en esas direcciones”, había manifestado previamente el fiscal Raúl Garzón, quien está al frente de la causa.

La cronología de la desaparición

La investigación permitió reconstruir los últimos movimientos de Agostina. Según el relato de su madre, Melisa Heredia, la adolescente había participado durante la tarde de un torneo de fútbol y de un festejo familiar.

Cerca de las 22.30 del sábado, salió de su vivienda ubicada en barrio General Mosconi a bordo de un remís. Según había explicado a su familia, se dirigía a buscar una “sorpresa” para regalarle a su madre.

El conductor del vehículo se convirtió en un testigo clave. De acuerdo con su declaración, trasladó a la menor hasta la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en barrio Cofico. Allí la esperaba Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, quien abonó el viaje.

El remisero aseguró además que el hombre intentó ocultar su rostro utilizando una capucha y que, tras ese encuentro, no volvió a ver a la adolescente. Poco después, el teléfono celular de Agostina dejó de emitir señal.

El sospechoso y las contradicciones

Barrelier, empleado municipal y conocido del entorno familiar de la víctima, fue detenido inicialmente acusado de privación ilegítima de la libertad.

En sus primeras declaraciones negó que la adolescente hubiera ingresado a su vivienda y sostuvo que se había retirado en un automóvil rojo. Incluso llegó a afirmar que la joven registrada por las cámaras de seguridad era su propia hija.

Sin embargo, el avance de la investigación y el análisis de la evidencia técnica contradijeron su versión. Posteriormente, durante una nueva declaración ante la fiscalía, reconoció que había mentido y admitió que Agostina sí estuvo en su domicilio durante un período estimado entre 30 y 60 minutos.

A partir de allí, los investigadores profundizaron las tareas de rastreo y reconstrucción de movimientos, hasta llegar al sector donde finalmente fue encontrado el cuerpo.

La investigación continúa

Mientras familiares y allegados atraviesan horas de profundo dolor, la causa continúa avanzando para esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente.

Los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias serán determinantes para definir la calificación legal del expediente y establecer las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

Por el momento, la fiscalía mantiene bajo estricta reserva los detalles de las actuaciones, aunque confirmó que la prioridad es reconstruir con precisión qué ocurrió desde el momento en que Agostina abandonó su hogar hasta el hallazgo de su cuerpo.