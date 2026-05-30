El Gobierno enviará al Congreso una nueva Ley de Sociedades que habilita empresas gestionadas por inteligencia artificial

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El Gobierno nacional enviará al Congreso en las próximas horas un proyecto para reformar la Ley General de Sociedades, una iniciativa que apunta a modernizar el marco jurídico de las empresas y avanzar en un esquema de mayor libertad para el sector privado. Así lo anunció este viernes el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó que la propuesta busca reemplazar un modelo que calificó como “rígido y anacrónico”.

Según explicó el funcionario, el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei propone un cambio de paradigma en la regulación societaria, otorgando mayor autonomía a las empresas para definir su funcionamiento interno. En ese sentido, sostuvo que las disposiciones de la ley pasarán a ser de carácter supletorio y que los estatutos societarios tendrán prioridad para establecer las reglas de organización y administración.

Entre las modificaciones más relevantes figura la eliminación de diversas exigencias burocráticas vinculadas a los registros públicos. Además, se ampliará el concepto de objeto social, permitiendo que las sociedades desarrollen múltiples actividades sin necesidad de que exista relación entre ellas. Incluso, si una empresa no define expresamente un objeto social, se considerará habilitada para realizar cualquier actividad lícita.

La reforma también contempla la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos a normas de derecho extranjero o de comercio internacional. Asimismo, podrán incorporar cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria. Según Sturzenegger, este esquema busca acercar la legislación argentina a estándares utilizados en centros financieros internacionales.

Otro de los ejes centrales del proyecto será la digitalización completa de la vida societaria. La iniciativa prevé la implementación de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas virtuales y la constitución de empresas mediante firma digital o electrónica, eliminando gradualmente la utilización de documentación en papel.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención es la incorporación de nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital y la inteligencia artificial. Entre ellas se destaca la denominada “Sociedad Automatizada”, una estructura que podría operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin necesidad de contar con empleados para su funcionamiento cotidiano.

Además, el proyecto contempla el reconocimiento legal de las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), entidades basadas en tecnología blockchain cuyas participaciones pueden estar representadas mediante tokens digitales. De acuerdo con el ministro, tanto las sociedades automatizadas como las DAO contarían con personalidad jurídica plena y responsabilidad limitada.

Desde el Gobierno consideran que estas herramientas pueden convertir a la Argentina en un destino atractivo para empresas tecnológicas y proyectos vinculados a la inteligencia artificial. Como antecedente, Sturzenegger mencionó la experiencia de Irlanda en la captación de inversiones internacionales y aseguró que la intención es posicionar al país como un polo regional para la radicación de compañías innovadoras.

La iniciativa también prevé la incorporación de nuevos instrumentos financieros convertibles, mayores facilidades para reorganizaciones empresariales y mecanismos de renovación automática de la duración de las sociedades. Para el Ejecutivo, el objetivo es reducir costos, simplificar trámites y promover un entorno más competitivo para el desarrollo de negocios.

El texto definitivo del proyecto aún no fue difundido oficialmente, aunque se espera que ingrese al Congreso en los próximos días para iniciar su tratamiento legislativo.