Juicio por defraudación a la CEyS: comienza el martes 2 de junio el debate oral contra tres exdirectivos 

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El próximo lunes 1 de junio de 2026 comenzará en los Tribunales de Mercedes el juicio oral y público por la causa que investiga una presunta defraudación en perjuicio de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) “Mariano Moreno”, un expediente que lleva varios años de tramitación y que tiene como imputados a tres exdirectivos de la entidad.

De acuerdo con la resolución judicial recientemente notificada, el Tribunal fijó audiencias para los días 2, 3, 4, 8 y 12 de junio de 2026, todas a partir de las 10 horas, en el marco de la causa ME-1345-2022 (9761) caratulada: “Malondra, Omar Miguel; Poggi, Alfredo Abel; Castagnino, Carmen Amalia s/ Defraudación en perjuicio de la Administración Pública”.

Iba a comenzar el lunes 1, pero toda vez que se redujo el numero de testigos, comenzrá el martes 2 a las 10.

La investigación tiene origen en una denuncia vinculada a una presunta maniobra fraudulenta que involucró tres cheques de la Cooperativa por un monto de $5.598.000, valores que, actualizados al contexto económico actual, representan un perjuicio de significativa magnitud para la entidad.

Un expediente que estuvo cerca de resolverse por juicio abreviado

Durante la etapa previa al debate oral, la Fiscalía había explorado la posibilidad de arribar a un acuerdo de juicio abreviado, mecanismo previsto por la legislación procesal que permite evitar el juicio oral mediante un acuerdo entre fiscal, imputados y defensas.

Según supo Cadena Nueve por fuentes tribunalicias, la propuesta contemplaba para uno de los principales acusados, Omar Malondra, una pena de tres años de prisión en suspenso, condicionada al cumplimiento de determinadas reglas de conducta.

Sin embargo, el acuerdo no prosperó. El abogado que representa a la institución de servicios en Nueve de Julio, como Particular Damnificada, propuso que ello prospere si Malondra hacía una declaración pública a la comunidad, por ser la asociada a la CEyS y en definitiva la perjudicada de la maniobra y no propeperó. La causa avanzó hacia la instancia de debate oral, donde la prueba será expuesta públicamente ante el Tribunal y las partes podrán desarrollar sus respectivas posiciones. Allí se resolverá si se mantiene su condición de inocente o se modifica a culpable.

Lo que se discutirá en el juicio

La Fiscalía sostiene que existieron conductas dolosas que provocaron un perjuicio patrimonial al Estado Nacional, ya que envió a la Cooperativa a través del Municipio y ese dinero, fue rápidamente remitido por el Jefe Comunal de entonces, Walter Battistella sin cumplir con los pasos previos para la liberación de fondos a la Cooperativa y está libertó cheques incumpiendo pautas del Banco Central de la República Argentina y se comercializaron en una mesa de dinero que luego cerró, mientras que las defensas buscarán desacreditar esa hipótesis durante el desarrollo del proceso.

Además de la operatoria relacionada con los cheques investigados, durante la instrucción también surgieron referencias a otras operaciones comerciales que habrían derivado en pérdidas económicas para la entidad, circunstancias que forman parte del contexto analizado por la Justicia.

El debate oral permitirá escuchar testimonios, incorporar documentación y analizar la totalidad de la prueba reunida durante la investigación para determinar las responsabilidades penales de los acusados.

Expectativa institucional y política

La realización del juicio genera expectativa no sólo en el ámbito judicial sino también dentro de la propia Cooperativa, donde desde hace años el expediente es motivo de fuertes controversias internas.

La causa ha tenido repercusiones en distintos procesos institucionales de la CEyS y continúa siendo uno de los temas más sensibles para la vida interna de la entidad, debido a la magnitud del presunto perjuicio económico investigado y a la relevancia de los dirigentes involucrados.

Fechas confirmadas

Según la notificación judicial, las jornadas de debate quedaron programadas para:

Lunes 1 de junio de 2026

Martes 2 de junio de 2026

Miércoles 3 de junio de 2026

Jueves 4 de junio de 2026

Lunes 8 de junio de 2026

Viernes 12 de junio de 2026

Todas las audiencias fueron fijadas para las 10:00 horas en los Tribunales de Mercedes.

Con la apertura del debate oral, la causa ingresa finalmente en su etapa decisiva, donde el Tribunal deberá determinar si las pruebas reunidas son suficientes para establecer responsabilidades penales y dictar una eventual condena o absolución de los acusados.

En tanto, queda pendiente para agosto venido otro juicio para los mismos imputados del Banco Central por una denuncia del Banco Credicoop.