Buscaban a una mujer y a su hijo en Nueve de Julio: fueron hallados sanos y salvos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La búsqueda de María Julia Cingolani, de 35 años, y de su hijo menor de edad tuvo un desenlace favorable este viernes por la noche, luego de que ambos fueran localizados en la ciudad de Nueve de Julio en buen estado de salud.

La mujer y el niño eran intensamente buscados desde la noche del jueves, cuando se había solicitado la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. La difusión del caso a través de medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales contribuyó a ampliar el alcance de la búsqueda durante las últimas horas.

La confirmación fue realizada por el jefe de la Policía Comunal de Nueve de Julio, comisario inspector Carlos Alberto Barrena, quien informó que tanto María Julia Cingolani como su hijo fueron hallados sin presentar inconvenientes de salud.

Desde la fuerza policial agradecieron la colaboración brindada por vecinos, instituciones y medios de comunicación que acompañaron la difusión del pedido de búsqueda, destacando la importancia de la participación comunitaria en este tipo de situaciones. El caso quedó así esclarecido, llevando tranquilidad a familiares y allegados.