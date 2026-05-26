Tres procedimientos policiales en Pehuajó: un aprehendido por desobediencia, disturbios en la vía pública y el hurto de una motocicleta

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Personal policial de Pehuajó procedió a la aprehensión de un varón de 37 años de edad, oriundo de esa ciudad, por quebrantar una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja.

El hecho guarda relación con un procedimiento llevado a cabo en la vía pública de esta ciudad, tras un llamado al servicio de emergencias 911, lográndose interceptar al causante, quien momentos antes había incumplido la medida judicial vigente. En el mismo contexto, se procedió al secuestro de la camioneta en la que se movilizaba, debido a que carecía de la documentación respaldatoria correspondiente.

El aprehendido fue puesto a disposición de la UFI descentralizada de esta ciudad, recuperando posteriormente su libertad tras cumplimentarse los recaudos legales.

Por otra parte, una mujer de 25 años de edad, también oriunda de Pehuajó, fue aprehendida en la vía pública luego de un llamado al 911, por resultar responsable de ocasionar disturbios y desorden en la zona céntrica de la ciudad.

Una vez cumplimentadas las actuaciones legales, recuperó su libertad, tomando intervención el Juzgado de Paz Letrado local.

Asimismo, tras un llamado al servicio de emergencias 911 alertando sobre la sustracción de una motocicleta marca Mondial Dax 70 c.c., de color negro, en inmediaciones de calles Dr. Peláez y Bogliano de esta ciudad, personal policial logró, mediante un rápido accionar, recuperar el rodado en perfecto estado de conservación.

En consecuencia, se procedió a la aprehensión de un joven de 17 años de edad, oriundo de este medio.

La causa toma injerencia ante la Fiscalía de Menores de la ciudad de Trenque Lauquen, disponiéndose para con el menor la notificación de los recaudos legales y posterior entrega a un mayor responsable.