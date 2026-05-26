Esteban ‘Tete’ Naudín: “Nueve de Julio es nuestra casa y tenemos que cuidarla entre todos”

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En el marco de los actos por el 25 de Mayo realizados en la localidad de French, el presidente del Concejo Deliberante de Nueve de Julio, Esteban ‘Tete’ Naudin, destacó el clima de emoción, participación y unidad vivido durante la celebración patria, y valoró especialmente el mensaje pronunciado por el obispo Ariel Torrado Mosconi.

Durante una entrevista brindada a Despertate, Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el abogado y político, remarcó el trabajo comunitario realizado para la organización del evento: “Fue un acto muy emotivo. Se notó un trabajo previo, mucho amor y compromiso de toda la comunidad. Desde la ornamentación celeste y blanca hasta la recepción del pueblo, todo estuvo preparado con muchísimo corazón”.

El titular del cuerpo deliberativo resaltó que la jornada patriótica “trascendió lo político” y se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre los valores democráticos, la convivencia y el respeto entre los vecinos.

“Nueve de Julio es nuestra casa. Así como uno cuida su hogar, tenemos que cuidar nuestra comunidad. Las diferencias son normales, pero no pueden estar por encima del respeto y del objetivo común”, sostuvo.

Naudin hizo eje en el llamado a la unidad realizado por el obispo Torrado Mosconi durante el Te Deum, señalando que “nadie se salva solo” y que el mensaje de la Iglesia interpela no solamente a la dirigencia política, sino también a toda la sociedad.

“Tenemos que dejar de lado la crispación, el agravio y la descalificación permanente. Hay que construir desde el diálogo y el respeto”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, el presidente del Concejo Deliberante también manifestó preocupación por la situación económica y social que atraviesa el distrito y el país, mencionando el impacto de las políticas nacionales en áreas sensibles como rutas, discapacidad, medicamentos y empleo.

“Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que estar más unidos que nunca. Hay mucha tristeza en muchos hogares de 9 de Julio y debemos ser empáticos”, afirmó.

Asimismo, valoró la presencia de representantes de distintos espacios políticos durante el acto en French, incluyendo integrantes de La Libertad Avanza, y consideró que ese gesto “refleja la importancia de buscar consensos y dejar de lado la confrontación”.

Finalmente, Naudin expresó esperanza en el futuro de la comunidad: “Nueve de Julio es una ciudad hermosa, con vecinos solidarios y comprometidos. Es posible construir un mejor futuro si entendemos que todos estamos de paso y que debemos dejar algo positivo para quienes vienen después”.