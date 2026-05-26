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Sociedad

El rol silencioso detrás de los avances médicos: hoy se celebra el Día del Visitador Médico

La fecha pone en valor a los profesionales encargados de acercar información científica y novedades farmacéuticas a médicos y centros de salud de todo el país.

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Cada 26 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional del Visitador Médico, una fecha que busca reconocer el trabajo de quienes cumplen una función estratégica dentro del sistema sanitario al actuar como intermediarios entre la industria farmacéutica y los profesionales de la salud.

Lejos de limitarse a una tarea comercial, los visitadores médicos son responsables de acercar información actualizada sobre medicamentos, tratamientos y estudios científicos, permitiendo que médicos y especialistas conozcan las últimas innovaciones desarrolladas en el ámbito farmacéutico.

La efeméride tiene su origen en 1947, cuando Ramón Carrillo otorgó reconocimiento oficial a la actividad al destacar públicamente la importancia de los agentes de propaganda médica como colaboradores esenciales del sistema de salud.

Con el paso de los años, la profesión evolucionó junto a los avances tecnológicos y científicos. Actualmente, además de presentar productos farmacéuticos, estos profesionales deben capacitarse de manera permanente en áreas terapéuticas, investigación clínica y comunicación especializada.

El vínculo directo con médicos, clínicas y farmacias convierte al visitador médico en una pieza importante para la circulación de información científica confiable, especialmente en un contexto donde la innovación farmacológica avanza de manera constante.

Además, su labor también incluye la difusión responsable de estudios clínicos, el seguimiento de tratamientos y el acompañamiento profesional sobre nuevas herramientas terapéuticas disponibles en el mercado.

La jornada también recuerda el legado de Ramón Carrillo, considerado uno de los grandes impulsores de la salud pública argentina y defensor del acceso igualitario a los medicamentos y a la atención sanitaria.

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