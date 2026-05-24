Semana Mundial para la Seguridad Vial: concientización y educación, ejes de una nueva campaña vial en todo el país

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En el marco de la Semana Mundial para la Seguridad Vial 2026, que se celebrará del 25 al 29 de mayo, la asociación civil Luchemos por la Vida impulsará una serie de acciones de concientización y educación en distintas ciudades del país, junto a ONG e instituciones educativas.

La campaña de este año tendrá como eje central la promoción de los desplazamientos a pie y en bicicleta en condiciones seguras, con el objetivo de construir ciudades más verdes, habitables y amigables para las personas.

Bajo los hashtags #SeguridadAPie y #SeguridadEnBici, durante toda la semana se desarrollarán talleres, observaciones del sistema de tránsito y actividades comunitarias destinadas a reflexionar sobre la importancia de una movilidad segura y responsable.

Desde la organización destacaron la necesidad de avanzar hacia:

Usuarios de la vía pública más conscientes, responsables y solidarios.

Infraestructura vial más segura.

Vehículos más seguros.

Además, remarcaron que la Seguridad Vial debe ser entendida como un derecho humano fundamental, por lo que resulta indispensable exigir políticas públicas orientadas a reducir riesgos en la circulación, especialmente para los sectores más vulnerables como peatones y ciclistas.

Entre las acciones previstas, Luchemos por la Vida difundirá en medios de comunicación y redes sociales los objetivos de la campaña y dará seguimiento a los pedidos realizados durante la edición anterior. También presentará un nuevo petitorio ante autoridades nacionales y realizará visitas a comunidades educativas.

En las escuelas se llevarán adelante talleres de concientización para jóvenes sobre prevención de siniestros viales y recorridas por los alrededores de los establecimientos para analizar las condiciones de seguridad en el tránsito.

Las actividades buscarán responder preguntas clave como:

¿Nos movemos seguros al llegar y salir de la escuela?

¿Qué se necesita en mi barrio para aumentar la seguridad vial, especialmente para peatones y ciclistas?

La campaña se enmarca en las metas del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030, que propone reducir al menos un 50% las muertes y lesiones ocasionadas por el tránsito.

Para más información, la organización puso a disposición su sitio web Luchemos por la Vida y sus canales de contacto oficiales.