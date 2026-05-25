San Martín ganó por penales y es finalista de la Fase II con Atlético Naón

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Atlético Naón ya estaba en la final desde este domingo y San Martín se quedó con el último boleto tras una dramática definición por penales ante Atlético French. De esta manera, quedaron definidos los protagonistas de la gran final de la Fase II del Torneo “A” de la LNF Campeonato 2025/2026.

Luego del 0 a 0 en el tiempo reglamentario, San Martín en su estado Santiago Noé Baztarrica, se impuso desde los doce pasos y desató el festejo de su gente para meterse en la definición de los play-off, rumbo a definir quie será el Campeón de la Temporada.

En la tanda de penales para San Martín convirtieron Mateo Lisazo, Emiliano Aguerrido, Agustín Hipkins y Enzo Monjada, mientras que el arquero Carlos Acosta le contuvo el remate a Matías Urquiza.

Para French, Mateo García y Esteban Godoy marcaron sus ejecuciones, Federico Pereyra desvió su disparo (el primero por lo que animicamente eso significa) y Joaquín Susi se encontró con la atajada de Jonatan Aranas.

Así, San Martín avanzó a la final y enfrentará a Atlético Naón, que había conseguido el pase el domingo tras igualar 0 a 0 frente a Once Tigres y hacer valer el triunfo 2 a 0 logrado en el partido de ida.

Todo se jugó bajo la mirada atenta del arbitraje de Enrique Marquez.

El conjunto del CAN mostró nuevamente solidez para llegar a esta instancia de la serie y ahora irá por el título ante un San Martín que sufrió, resistió y terminó festejando en una tarde cargada de emoción.