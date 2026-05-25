Atlético sumó experiencia y triunfos en la Liga Interasociaciones

El pasado sábado se disputó en la ciudad de Bragado la segunda fecha del Torneo de la Liga Interasociaciones de vóley, correspondiente a las divisiones inferiores y con participación de clubes de distintas ciudades de la región.

El Club Atlético 9 de Julio compite en las categorías Sub 14 y Sub 16, logrando muy buenas actuaciones más allá de los resultados obtenidos.

En la categoría Sub 14, el conjunto “albirrojo” cayó en su primer compromiso ante el local, Bragado Club, por 25-12 y 25-15, pero luego se recuperó con una sólida victoria frente a Sportivo de 25 de Mayo por 25-15 y 25-17.

El plantel estuvo integrado por Ariadna Bai, Emilia Scuderi, Ana Clara Ponzanesi, Jazmín Guzzo, Jazmín González, Ema Molinari, Micaela Malone, Paulina Romero, Maite Iglesias, Clara González, Clara Enrique, Alma Farías Gómez, Lara Onagoyti, Juana Muñiz y Lautaro Astoviza. El director técnico es Gastón Pugliese.

Por su parte, la categoría Sub 16 tuvo una jornada perfecta, venciendo primero a Sportivo de 25 de Mayo por 25-20 y 25-20, y posteriormente a Calaveras de Pehuajó por un contundente 25-8 y 25-5.

Integran el plantel Carola Stickar, Juana Bezek, Luisiana Rodríguez, Helena Vella, Angie Bruno Torres, Sofía Márquez, Maby Carrera Guiet, Lola Morales, Emma Albet, Vicentina Ramos Berrios, Clara Cabrera, Julieta Vaudagna, Catalina Elescano, Daiara Patané y Lara Palmero. La dirección técnica está a cargo de Julieta Arauz.