Atlético 9 de Julio sigue firme en el Torneo Apertura de vóley y lidera su zona

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Se continúa desarrollando el Torneo Apertura de vóley organizado por la Asociación Chivilcoyana, certamen que reúne a una importante cantidad de equipos de distintas ciudades de la región en categorías formativas y en Primera División, tanto femenina como masculina.

En este marco, el Club Atlético 9 de Julio participa en el Torneo femenino C con su plantel de Primera División, integrando la Zona 1 junto a otros siete equipos. Hasta el momento, el conjunto nuevejuliense viene cumpliendo una destacada campaña, ya que logró imponerse en los cuatro encuentros disputados y lidera las posiciones.

La próxima jornada será clave, ya que allí se disputarán las dos últimas fechas de esta etapa, que definirán los cruces frente a los equipos de la Zona 2.

El pasado sábado, el equipo de nuestra ciudad volvió a mostrar un gran nivel de juego. En primer turno superó con claridad al conjunto local de Colón por 2 a 0, con parciales de 25-6 y 25-14, evidenciando una marcada superioridad durante todo el encuentro.

Más tarde, Atlético volvió a presentarse y derrotó también por 2 a 0 a Unión, otro de los equipos anfitriones de la jornada, con parciales de 25-17 y 25-12. En ambos compromisos, el equipo se destacó por una sólida tarea defensiva y una gran efectividad en ataque.

El plantel estuvo integrado por Magalí Cerasa, Catalina Seijo, Paula D’Orsi, Julieta Arauz, María Delfina González, Virginia Hayes, María Paula Del Papa, María Fernanda Arbeleche y Clara Perrotta, bajo la dirección técnica de Luz Picardo.

Por otra parte, las divisiones formativas Sub 14 y Sub 16 también continúan su participación en el Torneo Inter Asociaciones.