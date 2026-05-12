Capacitación y liderazgo: comenzó en San Cayetano una nueva propuesta para fortalecer el empleo y la producción

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante este lunes por la tarde la primera actividad del ciclo de charlas “Mes del Trabajo”, una iniciativa destinada a brindar herramientas concretas para el desarrollo profesional y personal en un escenario laboral que atraviesa constantes cambios.

La jornada inaugural se realizó en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano y estuvo dirigida especialmente a empresarios, comerciantes y propietarios de pequeñas y medianas empresas, quienes participaron del encuentro denominado “De dueño a director”.

Durante la capacitación se abordó uno de los principales desafíos del sector empresarial en la actualidad: cómo liderar equipos de trabajo de manera eficiente sin caer en la sobrecarga de tareas, mejorar los procesos de delegación y optimizar la organización interna para recuperar tiempo sin perder el control del negocio.

Mediante una dinámica participativa, los asistentes trabajaron sobre herramientas prácticas relacionadas con la detección de desórdenes organizacionales, las dificultades más frecuentes al momento de delegar responsabilidades y la importancia de establecer roles claros y procesos ordenados para la toma de decisiones dentro de las empresas.

La charla estuvo a cargo del equipo de Consultores Organizacionales 360, integrado por Claudia Santilli, directora de Desarrollo Estratégico y Liderazgo; Marcela Marozzi, especialista en Comunicación Estratégica; y Gabriela Dichiera, especialista en Capital Humano.

Bajo el lema “Conocimiento que impulsa, trabajo que transforma”, el ciclo continuará durante todo mayo con nuevas propuestas abiertas y gratuitas para la comunidad.

Próximas actividades

La agenda continuará el próximo miércoles 14 de mayo, a las 19 horas, con la charla “Uso eficiente de la energía en la industria”, organizada junto a ABB y centrada en buenas prácticas, innovación y sustentabilidad.

Luego, el lunes 19 de mayo se llevará adelante la jornada “Mis primeros pasos por la web”, con actividades segmentadas por edades: a las 11 horas para niños, a las 17 para adolescentes y a las 19 para adultos, con el objetivo de promover una reflexión sobre el uso de internet y sus oportunidades.

Finalmente, el martes 27 de mayo, a las 19 horas, se desarrollará el encuentro “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, orientado a brindar herramientas para destacarse, generar valor y potenciar oportunidades laborales o de emprendimiento.

Todas las actividades se desarrollarán en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo San Cayetano y contarán con acceso libre y gratuito.