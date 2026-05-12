Pamela Galdós va por una nueva pelea internacional y representará a Nueve de Julio en CABA

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En diálogo con Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la luchadora Pamela Galdós y su entrenador Víctor González compartieron detalles de una nueva experiencia deportiva que tendrá carácter internacional y que volverá a poner a Nueve de Julio en lo más alto del deporte de combate.

La competencia se desarrollará este domingo 17 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, en el complejo Don Bosco, donde Galdós volverá a subirse al ring para disputar una eliminatoria internacional en busca de un nuevo título profesional.

“Voy a estar peleando nuevamente por el título profesional. Es una federación mundial y para mí es una gran oportunidad”, explicó Pamela, quien además respondió a algunas críticas que ha recibido sobre la seriedad de las competencias en las que participa.

En ese sentido, destacó que grandes referentes del deporte como Sergio ‘Maravilla’ Martínez y Teresa ‘La Locomotora’ Juárez han acompañado y respaldado su trabajo.

Además de su presentación, la delegación de Nueve de Julio también contará con la participación de dos boxeadores locales que buscarán defender sus coronas:

Federico Acosta , que volverá a pelear por un título tras haber conseguido dos cinturones.

, que volverá a pelear por un título tras haber conseguido dos cinturones. Tomás Rodríguez, quien también buscará defender el campeonato logrado el año pasado.

Víctor González explicó que mientras los boxeadores tendrán combates pactados, Pamela afrontará un formato de eliminatoria: “Va peleando hasta llegar a la final”.

Entrenamiento y compromiso social

Más allá de su carrera profesional, Pamela y Víctor también destacaron el trabajo que realizan diariamente en su gimnasio, donde entrenan a numerosos jóvenes de la ciudad.

“Cada vez se suman más chicos. Queremos seguir creciendo y sumar nuevas propuestas para los más avanzados”, señalaron.

Ambos remarcaron el valor social del deporte como herramienta de inclusión, contención y formación para los jóvenes.

Una amenaza antes de competir

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Pamela reveló que recibió amenazas a través de redes sociales por parte de una competidora brasileña. Curiosamente, su primera rival es de Brasil.

“Me mandaron mensajes por Instagram para que no me presente. Me dijeron que me cuide los brazos y las piernas”, contó.

Sin embargo, la peleadora aseguró que no cambiará sus planes: “Voy igual. Siempre tenemos mentalidad ganadora”.

Según relató, ya vivió situaciones similares antes de otras competencias internacionales y considera que se trata de intentos para intimidarla.

Doble faceta

Durante la entrevista también habló sobre su trabajo como modelo y su presencia en redes sociales, algo que —según expresó— en ocasiones genera ‘ruido’.

“Tengo mi parte deportiva y también trabajo como modelo y con redes sociales. Son dos cosas distintas, pero van de la mano”, afirmó.

Preparación intensa

Pamela entrena todos los días en triple turno: mañana, tarde y noche. Durante las clases nocturnas entrena junto a sus alumnos, mientras que en los otros horarios trabaja específicamente en su preparación competitiva.

“Siempre buscamos mejorar errores de peleas anteriores y entrenar distintas técnicas para que salgan naturalmente en combate”, explicó.

La deportista también comentó que habitualmente entrena con varones para elevar la exigencia física y llegar más preparada a sus peleas.

Con una nueva oportunidad internacional por delante y el orgullo de representar a su ciudad, Pamela Galdós volverá a buscar la victoria arriba del ring mientras continúa consolidando su carrera deportiva y su compromiso con la comunidad.