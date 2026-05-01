Debut soñado para “El Puma”: Dicipio ganó en su estreno profesional

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En la noche de este jueves, el Polideportivo de la ciudad de Chacabuco fue escenario de una velada cargada de expectativa, donde el bragadense Lautaro “El Puma” Dicipio concretó su esperado debut en el campo profesional y lo hizo con una sólida victoria.

El joven boxeador, de tan solo 19 años y con un destacado recorrido amateur de 74 peleas y un 90 por ciento de efectividad, llegó a esta presentación respaldado por una exigente preparación bajo la tutela del campeón del mundo Juan Martín “Látigo” Coggi.

En la categoría de hasta 48,500 kilogramos, Dicipio tuvo enfrente a un rival de experiencia y exigencia: Gabriel “El Pitbull” Pérez, quien arribó desde la provincia de Chaco para disputar un combate pactado a cuatro rounds.

La pelea fue intensa y entretenida, con momentos de estudio pero también de intercambio constante. Allí, el bragadense logró imponer su ritmo, mostrar personalidad arriba del ring y dejar en claro las condiciones que lo llevaron a dar el salto al profesionalismo.

Finalmente, las tarjetas de los jueces reflejaron esa superioridad. Carlos Sosa marcó 40-36, Marcos Chiaro 40-34 y Francisco Olguín 40-36, decretando el triunfo por puntos en fallo unánime para Lautaro “El Puma” Dicipio en su estreno profesional.

La jornada, contó además con una nutrida cartelera de combates amateurs en la previa. Allí también hubo motivos para celebrar para Bragado, ya que Bautista Demicheli, representante de la Escuela Dicipio, se consagró campeón y obtuvo el cinturón AMBAPA.

De esta manera, entre guantes, emoción y el acompañamiento del público, comenzó a escribirse una nueva historia para Lautaro Dicipio en el profesionalismo: un debut soñado, con triunfo y la ilusión intacta de un futuro prometedor.