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Encuentran sin vida a un vecino de Dudignac en la calle Balcarce en Fonavi I

Se trata de Jorge Santos; se constató una muerte súbita y no intervino la Policía

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Un hombre fue hallado sin vida en la vía pública, sobre la calle Balcarce, frente al barrio FONAVI 1. Con el correr de las horas, se confirmó que se trata de Jorge Santos, vecino de Dudignac, con domicilio en la intersección de Freyre y Balcarce.

Según supo Cadena Nueve, el deceso fue producto de una muerte súbita, conocida vulgarente como ‘muerte natural’ por lo que no fue necesaria la intervención policial en el lugar, si bien se realizaron las primeras actuaciones para esclarecer lo sucedido.

En un primer momento, el hecho generó incertidumbre entre los vecinos, pero tras las verificaciones correspondientes se descartó la existencia de circunstancias sospechosas.

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