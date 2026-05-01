Manuel Adorni en el Congreso: política, costumbres y el cambio de época argentino

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La presencia de Manuel Adorni en el Congreso de la Nación no puede analizarse únicamente desde la lógica de la disputa parlamentaria o la confrontación partidaria.

Hay un plano más profundo, menos visible pero más decisivo: el de las costumbres políticas, los hábitos culturales y la forma en que una sociedad entiende el poder, la autoridad y la representación.

Alexis de Tocqueville advertía que “las costumbres, en su acepción más amplia como mores, determinan todo el estado moral e intelectual de un pueblo”. No se refería solamente a las costumbres del corazón, a los comportamientos cotidianos o a la moral privada, sino también a las ideas que circulan, a las opiniones compartidas y a los hábitos del espíritu con los que una sociedad interpreta su realidad.

Esa observación resulta especialmente útil para pensar el fenómeno político actual y, en particular, la figura de Manuel Adorni dentro del escenario legislativo. Su estilo directo, confrontativo y despojado de las formas tradicionales de la política no surge en el vacío: expresa una transformación previa en el clima cultural argentino. No representa solamente a un gobierno, sino a una parte de la sociedad cansada de ciertos rituales del poder, de los discursos vacíos y de una dirigencia que durante años pareció hablarse a sí misma.

El Congreso, históricamente asociado a la solemnidad institucional, se convierte entonces en el escenario donde chocan dos concepciones distintas de la política.

Por un lado, la tradición de los acuerdos lentos, los códigos internos y las formas clásicas de representación. Por otro, una demanda social que exige inmediatez, claridad y ruptura con lo que se percibe como privilegio o simulación.

Adorni encarna, para sus seguidores, esa ruptura. Para sus críticos, representa una degradación del debate público. Pero incluso esa tensión confirma la tesis de Tocqueville: antes que una discusión sobre personas, estamos frente a una disputa sobre costumbres políticas. La pregunta no es solamente quién gobierna, sino cómo una sociedad quiere ser gobernada.

Sin embargo, este fenómeno no puede entenderse solo como un cambio político. Se trata, en realidad, de un verdadero cambio de época.

La sociedad argentina ya no discute únicamente programas de gobierno, sino algo más profundo: la legitimidad moral de quienes gobiernan. Durante años, gran parte de la dirigencia política se sostuvo sobre una distancia cada vez mayor entre el discurso público y la conducta real. La crisis no fue solamente económica; fue también una crisis de confianza.

Hoy el ciudadano exige transparencia, austeridad, responsabilidad en la gestión y una moral pública que no tolere privilegios naturalizados. La demanda no es solo por mejores resultados económicos, sino por coherencia ética. La inflación destruye el salario, pero la corrupción destruye la credibilidad del sistema entero.

En ese contexto, figuras como Adorni no se explican únicamente por su rol institucional, sino porque representan —al menos simbólicamente— una respuesta a esa fatiga social. Su estilo confrontativo, su rechazo a ciertos códigos tradicionales de la política y su discurso de exposición permanente frente a la opinión pública conectan con una ciudadanía que siente que durante demasiado tiempo se le ocultó más de lo que se le explicó.

Aquí vuelve a ser central Tocqueville: las costumbres políticas son más fuertes que las leyes cuando moldean la vida pública. Si una sociedad normaliza la opacidad, el privilegio y la impunidad, ninguna reforma administrativa alcanza. Pero si exige ejemplaridad, control y honestidad, incluso las instituciones más deterioradas pueden regenerarse.

El cambio de época consiste precisamente en eso: la política dejó de ser juzgada solo por lo que promete y comenzó a ser juzgada por cómo vive, cómo administra y cómo rinde cuentas. La moral pública volvió al centro de la escena.

Las instituciones no funcionan aisladas de la cultura. Un Congreso puede tener excelentes reglamentos y, sin embargo, fracasar si las costumbres democráticas se debilitan. Del mismo modo, una renovación política no depende exclusivamente de nuevas figuras, sino de una transformación en los hábitos ciudadanos: la relación con la verdad, con la responsabilidad pública y con el valor de la palabra.

Quizás el mayor desafío no sea cambiar dirigentes, sino reconstruir una cultura política donde la decencia no sea excepcional, sino la regla. Porque cuando la sociedad empieza a exigir integridad como condición mínima, ya no estamos frente a una alternancia electoral: estamos frente a una transformación histórica.

Tocqueville entendía que el destino de una democracia no se decide únicamente en las leyes, sino en las costumbres que la sostienen. La Argentina actual parece confirmar esa intuición. El verdadero debate no está solo en el recinto, sino en la cultura política que lo rodea. Allí, en ese terreno invisible, se define mucho más que una sesión parlamentaria: se define el carácter moral e intelectual de una nación.

Y allí, más que un nombre propio, Manuel Adorni es el símbolo de una época que ya no tolera la vieja liturgia del poder sin resultados, sin transparencia y sin responsabilidad.

*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007