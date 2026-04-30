La CGT advirtió al Gobierno en una masiva marcha por el Día del Trabajador: ‘Se terminó la paciencia’

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La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este miércoles una masiva movilización a Plaza de Mayo en el marco del Día del Trabajador, con fuertes críticas a la política económica del presidente Javier Milei y una advertencia directa: “vamos a profundizar los conflictos, se terminó la paciencia”.

Bajo la consigna “el trabajo es con derechos, o es esclavo”, columnas sindicales comenzaron a concentrarse desde temprano y confluyeron frente a la Casa Rosada, donde se realizó el acto central. Allí hablaron los integrantes del triunvirato que conduce la central obrera: Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo.

Argüello, también dirigente del gremio de Camioneros, fue el más enfático: “Le queremos decir basta a este Gobierno. Se terminó la paciencia, señor Presidente”. En la misma línea, Sola anticipó una escalada en las medidas gremiales: “Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte. Se percibe el malhumor social”. Por su parte, Jerónimo cuestionó el rumbo económico: “La salida no es con ajuste permanente ni con especulación financiera dejando a millones afuera”.

La protesta se desarrolló en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, marcado además por una reciente resolución judicial que restituyó de manera provisoria la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La CGT mantiene un planteo de inconstitucionalidad sobre esa norma, cuya definición de fondo podría escalar hasta la Corte Suprema.

Durante el acto también se realizó un homenaje al papa Francisco y se difundió un documento con críticas estructurales al modelo económico oficial. Allí, la central advirtió sobre un “retroceso” en las condiciones de vida, denunció un aumento de la desigualdad y alertó sobre la caída del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la crisis en sectores sensibles como la salud.

El texto también cuestionó la reforma laboral, al considerar que implica una pérdida de derechos individuales y colectivos, y ratificó la continuidad de acciones judiciales para frenar su aplicación. “Las conquistas laborales costaron organización y lucha”, señalaron.

Además, la CGT expresó preocupación por la caída de la actividad económica en áreas como la industria, la construcción y el comercio, así como por el freno a la obra pública y el crecimiento de la informalidad. Según el documento, el actual modelo “divide al pueblo” y deteriora la cohesión social.

La movilización contó con el respaldo de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), además de agrupaciones políticas vinculadas al peronismo, entre ellas La Cámpora. También participó una columna del Movimiento al Socialismo (MAS).

En contraste, otros sectores de la izquierda no se sumaron a la convocatoria y realizarán su propio acto el 1° de mayo. Tampoco participó el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que reúne a gremios como la UOM, Aceiteros, ATE y las CTA, y que prevé un plenario para definir un programa propio del movimiento obrero.

La jornada dejó así un mensaje claro del sindicalismo: el conflicto con el Gobierno no solo continúa, sino que podría intensificarse en las próximas semanas.