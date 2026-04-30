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Día Internacional del Trabajador: cambios en el cronograma de recolección de residuos

La Municipalidad informó modificaciones en algunos servicios públicos para el viernes 1 de mayo y solicitó la colaboración de la comunidad

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, la Municipalidad comunicó que el viernes 1 de mayo se verá modificada la prestación de determinados servicios públicos en la ciudad.

Según el cronograma dispuesto, no habrá recolección de residuos domiciliarios, es decir, las habituales bolsitas. En tanto, el servicio de recolección de residuos reciclables se realizará con normalidad en la Zona 5.

Por otro lado, se informó que tampoco se llevará a cabo la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en la misma zona durante esa jornada.

Desde el municipio solicitaron a vecinos y vecinas respetar estas disposiciones y colaborar con el mantenimiento del orden y la limpieza en la ciudad, evitando sacar residuos en los días y horarios no habilitados.

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